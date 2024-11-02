Захарова назвала политическим перформансом заявление МИД Украины о военнопленных

Захарова назвала политическим перформансом заявление МИД Украины о военнопленныхПо ее словам, РФ предлагала передать в рамках обменов 935 человек, но Киев забрал лишь 279
Заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по теме возвращения украинских военнопленных после конференции в Канаде являются политическим перформансом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Есть прямой путь, если они хотят забрать военнопленных своих, и все для этого каналы институализированны и работают. Они просто не хотят это делать», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, Минобороны России передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 военных вооруженных сил Украины (ВСУ), но Киев забрал лишь 279 из них. Захарова также назвала ложными заявления об отказе России включать украинских морпехов в списки обмена. В них уже были включены 29 морпехов. Дипломат добавила, что РФ не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной.
2 ноября Сибига сообщил, что в Канаде на министерской конференции по вопросам прав человека представители одной из стран заявили о желании стать державой – покровительницей находящихся в России украинцев. Согласно Женевским конвенциям, одна из сторон вооруженного конфликта вправе назначить державу-покровительницу из числа нейтральных стран для защиты своих интересов на территории другой страны, которая должна дать на это согласие. Существующие международные инструменты якобы не в состоянии защитить права украинцев, указал министр.
18 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 95 украинских военных. При возвращении пленных посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. 14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области.