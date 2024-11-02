Захарова назвала политическим перформансом заявление МИД Украины о военнопленных

По ее словам, Минобороны России передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 военных вооруженных сил Украины (ВСУ), но Киев забрал лишь 279 из них. Захарова также назвала ложными заявления об отказе России включать украинских морпехов в списки обмена. В них уже были включены 29 морпехов. Дипломат добавила, что РФ не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной.