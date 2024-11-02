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Захарова назвала политическим перформансом заявление МИД Украины о военнопленных

По ее словам, РФ предлагала передать в рамках обменов 935 человек, но Киев забрал лишь 279
Ведомости

Заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по теме возвращения украинских военнопленных после конференции в Канаде являются политическим перформансом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть прямой путь, если они хотят забрать военнопленных своих, и все для этого каналы институализированны и работают. Они просто не хотят это делать», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, Минобороны России передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 военных вооруженных сил Украины (ВСУ), но Киев забрал лишь 279 из них. Захарова также назвала ложными заявления об отказе России включать украинских морпехов в списки обмена. В них уже были включены 29 морпехов. Дипломат добавила, что РФ не отказывается от диалога по обмену военнопленными с Украиной.

2 ноября Сибига сообщил, что в Канаде на министерской конференции по вопросам прав человека представители одной из стран заявили о желании стать державой – покровительницей находящихся в России украинцев. Согласно Женевским конвенциям, одна из сторон вооруженного конфликта вправе назначить державу-покровительницу из числа нейтральных стран для защиты своих интересов на территории другой страны, которая должна дать на это согласие. Существующие международные инструменты якобы не в состоянии защитить права украинцев, указал министр.

18 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении в Россию 95 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 95 украинских военных. При возвращении пленных посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. 14 сентября в Россию в рамках обмена были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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