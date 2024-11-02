Сибига заявил о готовности одной из стран стать покровительницей украинцев в РФ
На министерской конференции по вопросам прав человека, прошедшей в Канаде, представители одной из стран заявили о желании стать державой-покровительницей находящихся в России украинцев, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Согласно Женевским конвенциям, одна из сторон вооруженного конфликта вправе назначить державу-покровительницу из числа нейтральных стран для защиты своих интересов на территории другой страны, которая должна дать на это согласие.
«Мы работаем над тем, чтобы сделать это возможным», – написал Сибига в своем аккаунте в X.
По его словам, существующие международные инструменты якобы не в состоянии защитить права украинцев.
Российские чиновники, в том числе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, неоднократно заявляли, что обвинения в адрес России в депортации украинских детей являются намеренной дезинформацией. Что касается военнопленных, то Россия и Украина регулярно проводят их обмены. В частности, 18 октября Минобороны РФ сообщало, что в Россию вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Киеву переданы 95 украинских солдат.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.