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Сибига заявил о готовности одной из стран стать покровительницей украинцев в РФ

Ведомости

На министерской конференции по вопросам прав человека, прошедшей в Канаде, представители одной из стран заявили о желании стать державой-покровительницей находящихся в России украинцев, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Согласно Женевским конвенциям, одна из сторон вооруженного конфликта вправе назначить державу-покровительницу из числа нейтральных стран для защиты своих интересов на территории другой страны, которая должна дать на это согласие.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать это возможным», – написал Сибига в своем аккаунте в X.

По его словам, существующие международные инструменты якобы не в состоянии защитить права украинцев.

Российские чиновники, в том числе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, неоднократно заявляли, что обвинения в адрес России в депортации украинских детей являются намеренной дезинформацией. Что касается военнопленных, то Россия и Украина регулярно проводят их обмены. В частности, 18 октября Минобороны РФ сообщало, что в Россию вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Киеву переданы 95 украинских солдат.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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