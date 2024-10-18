Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95»Посреднические усилия оказали ОАЭ
В Россию вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Киеву переданы 95 украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.
«18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Прошлый обмен состоялся 14 сентября. Тогда в Россию были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военнослужащих также стали ОАЭ. В июле Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95».
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену. Российский омбудсмен летом этого года просила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.