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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95»

Посреднические усилия оказали ОАЭ
Ведомости

В Россию вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Киеву переданы 95 украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.

«18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Прошлый обмен состоялся 14 сентября. Тогда в Россию были возвращены 103 военнослужащих, захваченных в плен ВСУ в Курской области. Посредником при возвращении из плена российских военнослужащих также стали ОАЭ. В июле Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену. Российский омбудсмен летом этого года просила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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