Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог, но стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену. Российский омбудсмен летом этого года просила омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.