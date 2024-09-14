Россия вернула 103 военнослужащих из плена ВСУ

«Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – отметили в Минобороны России. Все освобожденные из плена будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.