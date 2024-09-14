Россия вернула 103 военнослужащих из плена ВСУ

Россия вернула 103 военнослужащих из плена ВСУВзамен переданы 103 украинских военнопленных
Россия вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области, сообщили в Минобороны. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных.
Обмен произошел 14 сентября в результате переговорного процесса. Посредником при возвращении из плена российских военнослужащих стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
«Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – отметили в Минобороны России. Все освобожденные из плена будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.
В июле Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», в июне 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных. Содействие в возвращении российских военных в обоих случаях оказали также ОАЭ.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в августе посетил российских пленных из Курской области, сообщала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог. Тем не менее стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену. Российская сторона посещает украинских военных, а украинская – российских.