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Россия вернула 103 военнослужащих из плена ВСУ

Взамен переданы 103 украинских военнопленных
Ведомости

Россия вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области, сообщили в Минобороны. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных.

Обмен произошел 14 сентября в результате переговорного процесса. Посредником при возвращении из плена российских военнослужащих стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – отметили в Минобороны России. Все освобожденные из плена будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.

В июле Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», в июне 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных. Содействие в возвращении российских военных в обоих случаях оказали также ОАЭ.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в августе посетил российских пленных из Курской области, сообщала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог. Тем не менее стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену. Российская сторона посещает украинских военных, а украинская – российских.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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