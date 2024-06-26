Самолет с 90 освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в Москве
В Москве приземлился самолет Ил-76 с 90 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Военных доставили в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. Им также окажут психологическую помощь.
25 июня Минобороны России сообщило о проведенном с Украиной обмене военнопленными по формуле «90 на 90»: 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных. Подчеркивалось, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
В предыдущий раз Москва и Киев обменялись военнопленными 31 мая. Тогда по итогам переговоров из украинского плена были возвращены 75 военнослужащих ВС РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника также выполнили ОАЭ. 1 июня самолет с освобожденными военными прилетел в РФ.