Самолет с 90 освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в Москве

В предыдущий раз Москва и Киев обменялись военнопленными 31 мая. Тогда по итогам переговоров из украинского плена были возвращены 75 военнослужащих ВС РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника также выполнили ОАЭ. 1 июня самолет с освобожденными военными прилетел в РФ.