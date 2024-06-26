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Самолет с 90 освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в Москве

Ведомости

В Москве приземлился самолет Ил-76 с 90 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военных доставили в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. Им также окажут психологическую помощь.

25 июня Минобороны России сообщило о проведенном с Украиной обмене военнопленными по формуле «90 на 90»: 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных. Подчеркивалось, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

В предыдущий раз Москва и Киев обменялись военнопленными 31 мая. Тогда по итогам переговоров из украинского плена были возвращены 75 военнослужащих ВС РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника также выполнили ОАЭ. 1 июня самолет с освобожденными военными прилетел в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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