Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «90 на 90»
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «90 на 90», сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении.
Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации. Посредником в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.