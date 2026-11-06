Кабмин сохранил квоты на экспорт удобрений еще на полгода
Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев. Они будут действовать с 1 декабря 2026 г. по 31 мая 2027 г. включительно, сообщается на сайте кабмина.
Общий объем экспортной квоты составит более 18,8 млн т. Из них свыше 11,3 млн т придется на азотные удобрения, включая более 2,3 млн т аммиачной селитры. Квота на вывоз сложных удобрений составит более 7,5 млн т.
В правительстве пояснили, что продление ограничений позволит обеспечить бесперебойную работу сельхозпроизводителей и предприятий по выпуску комбикормов, сохранив достаточный объем удобрений на внутреннем рынке. Квоты не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию, международные транзитные перевозки через территорию России и поставки в рамках международной гуманитарной помощи.
В апреле 2026 г. правительство продлило квоты на экспорт удобрений на период с 1 июня по 30 ноября, установив общий объем в 20,1 млн т. Из них 13 млн т приходилось на азотные удобрения, включая 4,3 млн т аммиачной селитры, еще 7,1 млн т – на сложные удобрения.