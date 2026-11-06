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Кабмин сохранил квоты на экспорт удобрений еще на полгода

Татьяна Мозолевская
Ведомости
Ведомости

Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на шесть месяцев. Они будут действовать с 1 декабря 2026 г. по 31 мая 2027 г. включительно, сообщается на сайте кабмина.

Общий объем экспортной квоты составит более 18,8 млн т. Из них свыше 11,3 млн т придется на азотные удобрения, включая более 2,3 млн т аммиачной селитры. Квота на вывоз сложных удобрений составит более 7,5 млн т.

В правительстве пояснили, что продление ограничений позволит обеспечить бесперебойную работу сельхозпроизводителей и предприятий по выпуску комбикормов, сохранив достаточный объем удобрений на внутреннем рынке. Квоты не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию, международные транзитные перевозки через территорию России и поставки в рамках международной гуманитарной помощи.

В апреле 2026 г. правительство продлило квоты на экспорт удобрений на период с 1 июня по 30 ноября, установив общий объем в 20,1 млн т. Из них 13 млн т приходилось на азотные удобрения, включая 4,3 млн т аммиачной селитры, еще 7,1 млн т – на сложные удобрения.

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