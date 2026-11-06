Кабмин сохранил квоты на экспорт удобрений еще на полгода

В апреле 2026 г. правительство продлило квоты на экспорт удобрений на период с 1 июня по 30 ноября, установив общий объем в 20,1 млн т. Из них 13 млн т приходилось на азотные удобрения, включая 4,3 млн т аммиачной селитры, еще 7,1 млн т – на сложные удобрения.