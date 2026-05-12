ФАС: предельные цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022 года
Предельные цены минеральных удобрений сохранятся на уровне 2022 г., сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Такое решение позволит обеспечить аграриев сырьем по доступной стоимости, отметили в ведомстве.
В ФАС напомнили, что производители добровольно зафиксировали предельные цены минудобрений в 2021 г. Они формировались в соответствии с рекомендациями антимонопольной службы. В 2022 г. цены проиндексировали, в последующие годы индексация не проводилась.
22 апреля правительство приняло решение продлить действие квот на экспорт удобрений из России на период с 1 июня по 30 ноября 2026 г. Общий объем экспортной квоты с 1 июня по 30 ноября составит 20,1 млн т. Из нее на вывоз азотных удобрений придется 13 млн т, в том числе на экспорт аммиачной селитры – 4,3 млн т, следует из опубликованного постановления правительства. Квота на вывоз сложных удобрений установлена в размере 7,1 млн т.