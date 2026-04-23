Правительство на полгода продлило ограничения на экспорт удобрений

Правительство на полгода продлило ограничения на экспорт удобренийУстановленные квоты не приведут к снижению поставок ключевых продуктов в этом сегменте
Правительство приняло решение продлить действие квот на экспорт удобрений из России на период с 1 июня по 30 ноября 2026 г. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба правительства. Текущие ограничения на экспорт действуют до 31 мая включительно.
Общий объем экспортной квоты с 1 июня по 30 ноября составит 20,1 млн т. Из нее на вывоз азотных удобрений придется 13 млн т, в том числе на экспорт аммиачной селитры – 4,3 млн т, следует из опубликованного постановления правительства. Квота на вывоз сложных удобрений установлена в размере 7,1 млн т.
