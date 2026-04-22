Власти продлили квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября
Правительство России продлило и скорректировало действие квот на экспорт минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза с 1 июня по 30 ноября 2026 г.
Общий объем экспортной квоты составит 20 млн т, в частности для азотных удобрений – свыше 8,7 млн т, сложных удобрений – более 7 млн т. В кабмине пояснили, что такое решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозпроизводителей и обеспечить достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.
Квоты не затронут поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, вывоз такой продукции из России в рамках международных транзитных перевозок и поставки по линии международной гуманитарной помощи.
Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. В октябре 2025 г. кабмин продлил квоты на вывоз из России минеральных удобрений по 31 мая 2026 г. Общий объем экспортной квоты составил 18,7 млн т.