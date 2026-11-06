FT назвала чиновников администрации Трампа, которым грозит уход

Промежуточные выборы в конгресс прошли 3 ноября, по их итогам демократы получили контроль над обеими палатами. 4 ноября Трамп признал их победу. На следующий день он заявил о намерении сохранить Хегсета на посту главы Пентагона, хотя признал, что получает звонки от недовольных его работой. В тот же день CNN сообщила, что палата представителей может проголосовать за импичмент министра уже на следующей неделе.