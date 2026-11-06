FT назвала чиновников администрации Трампа, которым грозит уход
Несколько высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа могут лишиться своих постов после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Среди наиболее уязвимых Financial Times (FT) назвала:
министра войны Пита Хегсета,
главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс,
министра торговли Говарда Латника,
министра финансов Скотта Бессента.
По оценке издания, позиции Хегсета ослабли из-за войны с Ираном, публичным лицом которой он стал. Уайлс критикуют за то, что она не смогла контролировать публичные заявления Трампа и приоритеты администрации.
Латник может столкнуться с претензиями из-за предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейном и тарифной политики. Бессента связывают с недовольством избирателей стоимостью жизни и инфляцией.
Позиции вице-президента Джей Ди Вэнса как возможного преемника Трампа ослабли после поддержки спорной рекламы республиканца Вивека Рамасвами, кандидата в губернаторы Огайо, и заявления о том, что война стала причиной поражения партии. В рекламе использовались высказывания матери Эми Эктон, соперницы Рамасвами на выборах губернатора Огайо. Реклама вызвала критику даже среди республиканцев, но Вэнс публично выступил в ее защиту.
FT также указывает на возможные сложности в положении госсекретаря Марко Рубио, советника по иммиграционной политике Стивена Миллера и министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди – младшего. При этом госдеп опровергал, что Рубио уйдет в отставку.
Промежуточные выборы в конгресс прошли 3 ноября, по их итогам демократы получили контроль над обеими палатами. 4 ноября Трамп признал их победу. На следующий день он заявил о намерении сохранить Хегсета на посту главы Пентагона, хотя признал, что получает звонки от недовольных его работой. В тот же день CNN сообщила, что палата представителей может проголосовать за импичмент министра уже на следующей неделе.