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FT назвала чиновников администрации Трампа, которым грозит уход

Анна Виноградова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Несколько высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа могут лишиться своих постов после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Среди наиболее уязвимых Financial Times (FT) назвала:

  • министра войны Пита Хегсета,

  • главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс,

  • министра торговли Говарда Латника,

  • министра финансов Скотта Бессента.

По оценке издания, позиции Хегсета ослабли из-за войны с Ираном, публичным лицом которой он стал. Уайлс критикуют за то, что она не смогла контролировать публичные заявления Трампа и приоритеты администрации.

Латник может столкнуться с претензиями из-за предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейном и тарифной политики. Бессента связывают с недовольством избирателей стоимостью жизни и инфляцией.

Позиции вице-президента Джей Ди Вэнса как возможного преемника Трампа ослабли после поддержки спорной рекламы республиканца Вивека Рамасвами, кандидата в губернаторы Огайо, и заявления о том, что война стала причиной поражения партии. В рекламе использовались высказывания матери Эми Эктон, соперницы Рамасвами на выборах губернатора Огайо. Реклама вызвала критику даже среди республиканцев, но Вэнс публично выступил в ее защиту.

FT также указывает на возможные сложности в положении госсекретаря Марко Рубио, советника по иммиграционной политике Стивена Миллера и министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди – младшего. При этом госдеп опровергал, что Рубио уйдет в отставку.

Промежуточные выборы в конгресс прошли 3 ноября, по их итогам демократы получили контроль над обеими палатами. 4 ноября Трамп признал их победу. На следующий день он заявил о намерении сохранить Хегсета на посту главы Пентагона, хотя признал, что получает звонки от недовольных его работой. В тот же день CNN сообщила, что палата представителей может проголосовать за импичмент министра уже на следующей неделе.

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