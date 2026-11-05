Госдеп опроверг сообщения СМИ о планах Рубио уйти в отставку
Госсекретарь США Марко Рубио не собирается покидать свой пост, а любые публикации по этому поводу являются ложью. Об этом сообщил помощник госсекретаря по связям с общественностью и прессой Дилан Джонсон в X.
«Это совершенно беспочвенная фейковая новость от вымышленных анонимных «источников», – написал Джонсон.
Таким образом он отреагировал на статью The Independent, согласно которой Рубио намерен уйти с должности после «катастрофического результата» Республиканской партии на выборах в конгресс. Британское издание со ссылкой на источники в Вашингтоне пишет, что госсекретарь хочет дистанцироваться от политики президента США Дональда Трампа, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 г.
5 ноября The Washington Sun сообщала, что посол США в Индии Серджио Гор может стать новым американским госсекретарем вместо Марко Рубио. В прошлом Гор был главой управления по кадровым вопросам Белого дома. Издание указывало, что он поддерживает связи со всеми подразделениями администрации Трампа и сыграл ключевую роль в проверке и назначении «тысяч чиновников».
12 мая этого года Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы стать «командой мечты» на президентских выборах 2028 г. При этом Трамп подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как официальную поддержку обоих политиков.