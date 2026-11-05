Госдеп опроверг сообщения СМИ о планах Рубио уйти в отставку

Таким образом он отреагировал на статью The Independent, согласно которой Рубио намерен уйти с должности после «катастрофического результата» Республиканской партии на выборах в конгресс. Британское издание со ссылкой на источники в Вашингтоне пишет, что госсекретарь хочет дистанцироваться от политики президента США Дональда Трампа, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 г.