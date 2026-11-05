WS: новым госсекретарем США может стать посол в Индии Серджио Гор

12 мая этого года Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы стать «командой мечты» на президентских выборах 2028 г. При этом Трамп подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как официальную поддержку обоих политиков.