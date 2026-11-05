WS: новым госсекретарем США может стать посол в Индии Серджио Гор
Посол США в Индии Серджио Гор может стать новым американским госсекретарем вместо Марко Рубио. Об этом пишет The Washington Sun (WS) со ссылкой на источники.
«Обладая обширными связями и прямым доступом к Трампу, Гор все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольской должности», – следует из материала.
В прошлом Гор был главой управления по кадровым вопросам Белого дома. Издание указывает, что Гор поддерживает связи со всеми подразделениями администрации президента США Дональда Трампа и сыграл ключевую роль в проверке и назначении «тысяч чиновников».
Рубио стал госсекретарем США на втором президентском сроке Трампа. В ноябре 2024 г. Трамп называл Рубио уважаемым лидером и очень сильным голосом свободы.
12 мая этого года Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы стать «командой мечты» на президентских выборах 2028 г. При этом Трамп подчеркнул, что его слова не следует воспринимать как официальную поддержку обоих политиков.