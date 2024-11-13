Трамп предложил Рубио на должность госсекретаря США
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря в новой администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на соответствующее заявление республиканца.
«Марко – уважаемый лидер и очень сильный голос свободы. Он станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими противниками», – заявил Трамп.
До этого газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Трамп планирует назначить Рубио госсекретарем США. При этом издание полагало, что решение относительно Рубио не окончательное.
Госсекретарь и советник по национальной безопасности – две самые важные внешнеполитические позиции в США. Первый является главным посланником президента США на международной арене. Второй отвечает за ежедневное информирование президента о ситуации в мире и координирует работу совета по нацбезопасности, куда входят ключевые министры.