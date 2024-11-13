Дональд Трамп начал формировать внешнеполитическую команду

Дональд Трамп начал формировать внешнеполитическую командуЕе взгляды на украинский конфликт менялись и сейчас совпадают с мнением Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на должности госсекретаря и советника по национальной безопасности сенатора от Флориды Марко Рубио и конгрессмена от того же штата (там же находится поместье Трампа Мар-а-Лаго) Майка Уолтца. Об этом со ссылкой на источники 12 ноября сообщила газета The Wall Street Journal. Хотя издание полагает, что решение относительно Рубио не окончательное.
Госсекретарь и советник по национальной безопасности – две самые важные внешнеполитические позиции в США. Первый является главным посланником президента США на международной арене. Второй отвечает за ежедневное информирование президента о ситуации в мире и координирует работу совета по нацбезопасности, куда входят ключевые министры.
Рубио – член сенатского комитета по иностранным делам и придерживается ястребиных воззрений во внешней политике. Он неоднократно призывал к усилению санкционного давления на Кубу, Венесуэлу, Иран, Россию, Северную Корею и Китай. В июле он представил законопроект, предусматривающий санкции в отношении финансовых институтов этих стран, использующих российскую Систему передачи финансовых сообщений, китайскую CIPS или иранскую SEPAM (альтернативы SWIFT).
В одном из своих постов в X (бывший Twitter) в октябре 2023 г. он назвал Россию «экономическим придатком» КНР. В 2019 г. Рубио был соавтором сенатского законопроекта DETER Act, направленного против «вмешательства» России в американские выборы. За несколько лет до этого, в 2017 г., он также был соавтором закона, ограничивающего возможность президента США смягчить санкционный режим в отношении Москвы без консультаций с конгрессом. Рубио запрещен въезд на территорию КНР с 2020 г.
Уолтц считается последовательным сторонником жесткой политики США в отношении Китая. В своей ноябрьской статье для журнала The Economist он назвал КНР главным бенефициаром «провальной» внешней политики администрации действующего президента США Джо Байдена. Давая интервью консервативному телеканалу Fox News в октябре, Уолтц заявил, что Китай, Россия и Иран пытаются не соревноваться с Америкой, а «заменить» ее. В июньской публикации в X он также обвинил Китай в преднамеренном распространении COVID-19 в 2020 г.
В своей книге «Жестокая истина» он подробно изложил собственное видение стратегии в отношении КНР. Помимо укрепления военных союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и наращивания боевого потенциала США она включает ускорение оружейных поставок Тайваню. До начала политической карьеры в 2018 г. Уолтц был военным и работал в Пентагоне под началом министров обороны Дональда Рамсфелда (2001–2006) и Роберта Гейтса (2006–2011).
На украинском направлении оба политика придерживаются схожих с Трампом позиций. Изначально Рубио был сторонником оказания помощи Киеву, но позже заявил о безнадежности дополнительных пакетов помощи. В интервью телеканалу NBC News от 29 сентября он заявил, что он и Трамп надеются на наличие у Украины более сильной переговорной позиции, чем у России. «К сожалению, реальность такова, что конфликт на Украине закончится переговорами», – сказал он.
Уолтц также был сторонником оказания помощи Киеву в 2022 г. и голосовал за закон о ленд-лизе и дополнительное выделение средств. Но в 2023 г. он заявил о неготовности и дальше помогать Украине без предоставления конкретных планов и стратегии успеха на поле боя. Как сообщает Reuters, Уолтц в целом выступает за перераспределение американских стратегических ресурсов в АТР.
Санкционное давление останется в инструментарии американской дипломатии, полагает ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его мнению, можно ожидать, что санкции будут использоваться как инструмент торга и давления. Личности назначенцев имеют значение, но они все равно будут руководствоваться приоритетами Трампа, который в ходе первого срока показал, что действует исключительно в собственных конъюнктурных интересах.
Уолтц – сторонник увеличения финансовой вовлеченности европейских союзников США в украинский конфликт и наращивания санкционного давления на Россию, говорит директор ИМИ МГИМО Максим Сучков. Эксперт допустил, что Трамп использует Уолтца в возможных переговорах по Украине в качестве «плохого полицейского». «Уолтц нужен, чтобы выбивать уступки из неуступчивых оппонентов», – резюмировал Сучков.