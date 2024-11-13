Дональд Трамп начал формировать внешнеполитическую команду

В одном из своих постов в X (бывший Twitter) в октябре 2023 г. он назвал Россию «экономическим придатком» КНР. В 2019 г. Рубио был соавтором сенатского законопроекта DETER Act, направленного против «вмешательства» России в американские выборы. За несколько лет до этого, в 2017 г., он также был соавтором закона, ограничивающего возможность президента США смягчить санкционный режим в отношении Москвы без консультаций с конгрессом. Рубио запрещен въезд на территорию КНР с 2020 г.