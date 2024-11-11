Как в Китае готовятся ко второму сроку Трампа

Как в Китае готовятся ко второму сроку ТрампаТайвань – самый важный вопрос, а усиление торговой войны неизбежно
Официальный Пекин с момента избрания 5 ноября президентом США Дональда Трампа не стал активно реагировать на это событие. Официально председатель КНР Си Цзиньпин послал поздравительную телеграмму Трампу, в которой напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в торговой войне, которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам. Вопрос Тайваня Мао назвала «наиболее важным и чувствительным» в отношениях между Китаем и США, и Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом. Правительство США, с точки зрения КНР, должно придерживаться принципа «одного Китая» и осторожно подходить к решению вопросов, связанных с Тайванем. Впрочем, здесь можно при желании увидеть прогресс – Трамп в этот раз не принимал поздравление от президента Тайваня, как это было в 2016 г.
В ходе своей избирательной кампании 2024 г. Трамп, с одной стороны, обещал ввести высокие пошлины на продукцию из КНР (60% и более), с другой – периодически хвалился «хорошими отношениями» с Си. Кроме того, Трамп обещал «разъединить» Россию и Китай, которых, по его мнению, сблизил нынешний президент Джо Байден. Избранный президент говорил, что Тайвань должен платить за американскую защиту, а остров якобы «украл» у США статус ведущего производителя полупроводников. На этом фоне 8 ноября агентство Reuters сообщило о готовности Тайбэя к заключению крупных сделок по поставкам оружия, который демонстрирует тем самым, что не рассчитывает на безвозмездные отношения с Трампом.
Reuters также сообщило, что симпатизирующий Трампу миллиардер Илон Маск якобы попросил поставщиков перенести свое производство с Тайваня из-за «геополитических» соображений. Близкая к компартии Китая Global Times похвалила его: «Предыдущие высказывания Маска о Тайване фактически отражают общепринятое мнение о том, что Тайвань является частью Китая и что воссоединение двух сторон, которые разделяет Тайваньский пролив, неизбежно».
Американист Академии общественных наук Китая Люй Сян сказал государственному каналу CCTV, что ожидает более протекционистской политики от Трампа, а его приоритетное внимание будет направлено на поддержку таких отраслей экономики, как добыча сланцевой нефти и автомобили, работающие на традиционном топливе. Главный научный сотрудник Китайского института макроэкономики Чжан Яньшэн выразил мнение, что Трамп больше Камалы Харрис склонен к ориентированной на интересы бизнеса политике, а это может оставить Китаю пространство для адаптации.
В свою очередь газета South China Morning Post описала со ссылкой на источники, как в Китае готовились к победе Трампа. «Дискуссии о том, как подготовиться к возможному переизбранию Трампа на второй срок, начались весной», – говорится в статье. Всем ведущим аналитическим центрам по международным отношениям в КНР было дано задание представить расклады о потенциальных членах администраций Трампа и Харрис. Если во время новостей о первой неожиданной победе Трампа китайцы долго пытались наладить контакты с его командой, пока не связались с его зятем Джаредом Кушнером, то сейчас ситуация лучше. В КНР делают ставку на контакт с Маском, который имеет обширные бизнес-интересы в этой стране по производству автомобилей Tesla и приезжал туда последний раз летом 2023 г. для встреч с ее руководством.
Реакция Китая на переизбрание Трампа на второй срок была «сдержанной, но подчеркнуто конструктивной», говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. По его словам, китайские официальные лица заявили о важности взаимовыгодных отношений, но эксперты в КНР высказывали и более тревожные оценки. «В Пекине ожидают усиления торговой войны и новой волны сдерживания Китая, особенно по таким болевым точкам, как технологии и Тайвань», – говорит Денисов.
По словам эксперта, Китай готовится к ответным мерам в случае усиления американского давления и протекционистских мер. «Мы видим четкие сигналы в КНР о намерении укреплять экономический и технологический суверенитет, развивать собственные технологии и укреплять обороноспособность», – отмечает Денисов. На российско-китайские отношения такой сценарий в отношениях КНР и США может повлиять лишь позитивно, считает Денисов.
В Китае особое внимание уделяется тайваньскому вопросу, продолжает Денисов. «Риск эскалации в Тайваньском проливе остается значительным. США продолжают наращивать поддержку Тайбэя, что вызывает тревогу у китайских военных и создает угрозу случайных инцидентов. Однако прямого конфликта стараются избежать обе стороны, понимая, что полномасштабное противостояние не выгодно ни одной из них», – говорит он.
Китай определенно будет приоритетным направлением внешней политики США при Трампе, рассказал ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его словам, соперничество двух стран в экономической сфере может привести к резкому обострению двусторонних отношений.