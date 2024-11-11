Как в Китае готовятся ко второму сроку Трампа

Официальный Пекин с момента избрания 5 ноября президентом США Дональда Трампа не стал активно реагировать на это событие. Официально председатель КНР Си Цзиньпин послал поздравительную телеграмму Трампу, в которой напомнил об уроках истории: Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Кроме того, официальный представитель МИД КНР Мао Нин говорила, что в торговой войне, которую обещал продолжить Трамп, не будет победителей и она не отвечает мировым интересам. Вопрос Тайваня Мао назвала «наиболее важным и чувствительным» в отношениях между Китаем и США, и Пекин выступает против любых форм официальных обменов между США и островом. Правительство США, с точки зрения КНР, должно придерживаться принципа «одного Китая» и осторожно подходить к решению вопросов, связанных с Тайванем. Впрочем, здесь можно при желании увидеть прогресс – Трамп в этот раз не принимал поздравление от президента Тайваня, как это было в 2016 г.