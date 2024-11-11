Как Дональд Трамп обхитрил Камалу Харрис

Как Дональд Трамп обхитрил Камалу ХаррисСекрет неожиданного успеха – четкое позиционирование и новые медиа
В Москве прошла конференция «Демократия в огне: как выборы в Америке переписали судьбу мира», на которой эксперты-американисты изложили публике свое видение новых трендов избирательной кампании. По ее итогам президентом США во второй раз был избран республиканец Дональд Трамп, одолевший кандидата от демократов вице-президента Камалу Харрис.
Сюрпризы Трампа
Если наложить карты распределения голосов в кампаниях 2016 и 2024 гг., то можно заметить интересную тенденцию – выходит, что к Трампу сейчас отошел электорат баллотировавшегося на демократических праймериз восемь лет назад левого политика Берни Сандерса, отметил эксперт отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков. Кроме того, Трамп сейчас в абсолютных числах набрал примерно столько же голосов, сколько на проигранных выборах в 2020 г., – более 74 млн голосов. Шариков делает вывод, что нынешнюю победу Трампа можно считать в первую очередь крупным проигрышем демократов (действующий президент Джо Байден получил в 2020 г. 81 млн голосов, а Харрис – всего 71 млн). В целом в южных и западных штатах в этот раз за Трампа голосовали меньше по сравнению с прошлым, но зато он заручился поддержкой в важных штатах на Среднем Западе и севере страны.
Любопытно, что большинство людей нейтральных взглядов в США говорили, что они опасаются скорее угроз, которые исходят от демократической партии, нежели «экстремизма» со стороны республиканцев, отметил руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Важно было учитывать, что 57% американцев говорили и о том, что Байден плохо справляется со своей работой на посту президента. На этом фоне Трамп смог выстроить понятное позиционирование своей фигуры на трех больных для США темах: он обещал заняться иммиграцией, экономикой и миротворчеством. Харрис же не удалось донести до американцев какого-то определенного месседжа: ее призыв поднять налоги для богатых – лишь инструмент для достижения целей, а стремление «перевернуть страницу» смотрелось странно с учетом ее пребывания во власти последние три года.
По мнению Дубравского, ни одному из кандидатов в президенты не удалось заразить избирателей эмоциями: Трамп тщетно пытался спекулировать на том, что Харрис якобы «коммунистка», в то время как она хотела изобразить из себя «радостного воина за все хорошее». Кроме того, союзные демократам медиа – ABC, CBS, NBC – не только необъективно подавали информацию о кандидатах (15% позитивных новостей о Трампе и 78% – о Харрис), но, как считает Дубравский, буквально занялись «расчеловечением» Трампа, проводя аналогии с Адольфом Гитлером. Но все это не возымело эффекта, вероятно, по той причине, что сейчас только 31% американцев доверяет традиционным медиа. Команда Трампа вовремя осознала это и сделала акцент на новых медиа (при этом будущий вице-президент Джеймс Вэнс продолжал регулярно дебатировать на CNN). В частности, трехчасовой подкаст Трампа у Джо Рогана набрал более 40 млн просмотров, а сам комик и мастер боевых искусств в итоге стал частью широкой коалиции за Трампа, несмотря на негативное отношение к нему в прошлом (Роган в 2016 г. тоже голосовал за Сандерса). Поддержавшие же Харрис селебрити очень не вовремя попали в скандалы – так, телеведущую Опру Уинфри уличили в использовании уколов для похудения, несмотря на ее риторику о бодипозитиве, а мужа певицы Beyoncé Jay-Z – в организации скандальных вечеринок P. Diddy.
Трамп и мир
Говоря о возможной внешней политике Трампа, Шариков обратил внимание на нарушение доминирующего подхода для американской дипломатии во время его первого срока 2017–2021 гг. Если с начала XIX в. в американской внешнеполитической мысли господствовал изоляционизм, что основывалось на положениях доктрины Монро (ни одна европейская держава не могла вмешиваться во внутренние дела стран Западного полушария, а взамен США не вмешивались во внутренние дела европейцев), то начиная с президента-демократа Вудро Вильсона (1913–1921) это изменилось. При нем американцы участвовали в Первой мировой войне на Европейском континенте. Но даже после этого республиканцы в той или иной степени оставались приверженцами идеи изоляционизма, а позже и изложенной госсекретарем Генри Киссинджером доктрины «реализма» в политике. При этом если численность сотрудников госдепа в США увеличилась в период с 1940 по 1960 г. почти в 6 раз, то затем, до 2000 г., росла незначительно, несмотря на окончание холодной войны и распад СССР. Численность американского дипкорпуса увеличилась при президенте Джордже Буше-мл., который активизировал международную деятельность после терактов 11 сентября 2001 г., и, как выразился Шариков, «революционно» – при Бараке Обаме.
Отголоски изоляционизма были весьма заметны во время первого срока Трампа – он стал первым президентом за много лет, который не ввязался ни в один новый военный конфликт. При этом если Обама зачастую назначал на посольские должности своих идеологических союзников, в том числе крупных доноров, то Трамп отдавал предпочтение карьерным дипломатам. Кроме того, стоит ждать продолжения нестандартной дипломатии Трампа из-за той роли, которую может сыграть Илон Маск: он доказал свою идеологическую близость к Трампу и между ними чувствуется своеобразная «химия». Вероятны и неожиданные действия избранного президента даже без консультаций Совета национальной безопасности, например продвижение сделки о сокращении ядерных вооружений взамен снятия санкций. Среди вероятных кандидатур на ключевые внешнеполитические должности при Трампе Шариков выделил бывших послов США в Германии и Японии Ричарда Гренелла и Уильяма Хагерти, который хорошо разбирается в стратегически важном для США Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хорошие шансы имеют люди, которые не поссорились с Трампом из-за его попыток оспорить результаты выборов 2020 г., – например, последний его помощник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, а также сенатор от Флориды Марк Рубио. Вероятно, важный пост может получить и бывшая демократка Тулси Хаббард, поддержавшая Трампа в ходе нынешней кампании. На высокопоставленные должности претендуют и верные сторонники Трампа, которому не удалось утвердить их на важные посты во время своего первого срока, – бывший и. о. министра обороны Кристофер Миллер, возглавлявший его аппарат Каш Патель и также бывший и. о. замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли.
Говоря о приоритетах внешней политики Трампа, Шариков напомнил о его обещании ввести «безумные пошлины» на китайские товары, что, с точки зрения эксперта, выглядит странно: высочайший уровень потребления в США по-прежнему обеспечивается за счет потребительских товаров из КНР, которая при этом покупает американский госдолг. И несмотря на идеологическое противостояние, аналитик не видит в ближайшее время перспектив военного конфликта между двумя великими державами. На Ближнем Востоке Трамп, вероятно, будет поддерживать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, с которым у него сейчас хорошие отношения. По Украине у Трампа, очевидно, есть возможность установить прямой контакт как с ее президентом Владимиром Зеленским, так и с лидером России Владимиром Путиным. При этом стоит помнить, что первый импичмент Трампу пытались вынести в 2019 г. именно из-за разговора с Зеленским, которого он просил провести расследование относительно Байдена, увязав это с помощью Киеву. Шариков не считает, что Трамп пойдет на резкое ухудшение отношений с Европой, так как это важный фактор в противостоянии с КНР. Кроме того, важно, что в сенате, несмотря на республиканское большинство, Трампу вовсе не будет гарантирована поддержка всех 53 членов партии, так как среди них есть и менее радикально настроенные.