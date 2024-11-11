Как Дональд Трамп обхитрил Камалу Харрис

Отголоски изоляционизма были весьма заметны во время первого срока Трампа – он стал первым президентом за много лет, который не ввязался ни в один новый военный конфликт. При этом если Обама зачастую назначал на посольские должности своих идеологических союзников, в том числе крупных доноров, то Трамп отдавал предпочтение карьерным дипломатам. Кроме того, стоит ждать продолжения нестандартной дипломатии Трампа из-за той роли, которую может сыграть Илон Маск: он доказал свою идеологическую близость к Трампу и между ними чувствуется своеобразная «химия». Вероятны и неожиданные действия избранного президента даже без консультаций Совета национальной безопасности, например продвижение сделки о сокращении ядерных вооружений взамен снятия санкций. Среди вероятных кандидатур на ключевые внешнеполитические должности при Трампе Шариков выделил бывших послов США в Германии и Японии Ричарда Гренелла и Уильяма Хагерти, который хорошо разбирается в стратегически важном для США Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хорошие шансы имеют люди, которые не поссорились с Трампом из-за его попыток оспорить результаты выборов 2020 г., – например, последний его помощник по нацбезопасности Роберт О’Брайен, а также сенатор от Флориды Марк Рубио. Вероятно, важный пост может получить и бывшая демократка Тулси Хаббард, поддержавшая Трампа в ходе нынешней кампании. На высокопоставленные должности претендуют и верные сторонники Трампа, которому не удалось утвердить их на важные посты во время своего первого срока, – бывший и. о. министра обороны Кристофер Миллер, возглавлявший его аппарат Каш Патель и также бывший и. о. замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли.