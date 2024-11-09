Тем временем в России исчез целый остров, сообщил сайт Российского географического общества. Речь идет о ледяном острове Месяцева на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В 2015 г. его площадь составляла 53 га, в августе этого года – всего 3 га, а теперь не стало и этого. Тут можно было бы посетовать на глобальное потепление, но все испортила Саудовская Аравия. В пустыне в провинции Аль-Джауф посреди недели прошел град и выпал снег. Такого не случалось за всю историю наблюдений – вот верблюды удивились!