Белка отомстила Харрис: новости, которые вы могли пропустить

Белка отомстила Харрис: новости, которые вы могли пропуститьВ Арктике пропал остров, а в США совершен массовый побег подопытных обезьян
На этой неделе на японской горе Фудзияма наконец-то выпал снег – гораздо позже обычного срока. Искусственный интеллект был уволен с польского радио за интервью с умершим нобелевским лауреатом, а британский монарх Карл III оказался мультимиллионером.
Месть белки
Камала Харрис проиграла президентскую гонку из-за убийства белки. Такая шутка завирусилась в комментариях к трансляции, в ходе которой кандидат от Демпартии признала победу республиканца Дональда Трампа. Незадолго до начала мероприятия по сцене действительно пробежала белка.
Речь идет о трагической истории зверька Арахиса (P’Nut), которого семь лет назад подобрал и выходил житель Нью-Йорка Марк Лонго. Сердобольный Лонго завел блог от лица своего питомца, и вскоре за жизнью бельчонка стали наблюдать более полумиллиона подписчиков. На заработанные деньги блогер открыл приют для животных.
Однако недавно на него пожаловались зоозащитники: по законам Нью-Йорка держать диких животных дома запрещено. Недолго думая, чиновники отобрали белку и усыпили. Новость о бездушных бюрократах облетела всю Америку. Почти 57 000 человек подписали петицию с призывом наказать чиновников, а для приюта за несколько дней было собрано $270 000. Поскольку Нью-Йорк традиционно считается оплотом Демпартии, Трамп и другие республиканцы не упустили случая обвинить оппонентов в злоупотреблении властью.
Интервью с мертвецом
Польская радиостанция OFF Radio Krakow решила сэкономить, уволив реальных ведущих и выпустив вместо них в эфир замену, сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ). Правда, на днях ее пришлось с позором выгнать: ИИ взял эксклюзивное интервью у поэтессы, лауреата Нобелевской премии Виславы Шимборской, которая умерла еще в 2012 г.
Один из уволенных ведущих радиостанции Лукаш Залески очень высоко оценил творчество компьютера. По его словам, ИИ в точности воспроизвел голос, манеру речи и любимые выражения поэтессы. Залески поверил бы, что та жива, если бы лично не присутствовал на похоронах.
Позже выяснилось, что интервью не было ошибкой. Его сгенерировали по указанию руководства, чтобы привлечь внимание. Только внимание оказалось совсем не таким, на которое рассчитывали: радиостанцию завалили возмущенными письмами. Теперь вместо передач с ИИ-ведущими станция крутит музыку, подчеркивая, что она написана реальными людьми. «Мы – первопроходцы, а судьба первопроходцев может быть трудной», – объяснило руководство в корпоративной рассылке для оставшихся сотрудников-людей.
Сюрпризы непогоды
Гора Фудзи рекордно долго оставалась без снежной шапки. Обычно символ Японии обрастает сугробами уже к концу октября, но не в этом году. Долгожданные осадки выпали только 6 ноября – впервые за 130 лет.
Тем временем в России исчез целый остров, сообщил сайт Российского географического общества. Речь идет о ледяном острове Месяцева на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В 2015 г. его площадь составляла 53 га, в августе этого года – всего 3 га, а теперь не стало и этого. Тут можно было бы посетовать на глобальное потепление, но все испортила Саудовская Аравия. В пустыне в провинции Аль-Джауф посреди недели прошел град и выпал снег. Такого не случалось за всю историю наблюдений – вот верблюды удивились!
Денежное место
Земля и недвижимость ежегодно приносят королю Карлу III и его сыну, принцу Уэльскому Уильяму, десятки миллионов фунтов стерлингов. Газета The Sunday Times и телекомпания Channel 4 выпустили совместное расследование о доходах королевской семьи от герцогства Ланкастерского (принадлежит тому британскому монарху, который правит в данный момент) и герцогства Корнуолл (отдается во владение наследнику престола).
За год король и принц получили около 50 млн фунтов стерлингов от граждан, компаний и даже от государственных органов. Например, министерство юстиции арендует тюрьму Дартмур, которая де-юре является собственностью наследника престола. Министерство обороны платит за право швартовать суда к королевским землям. Прокладка канализации, работа паромов, аренда жилья и даже рытье могилы – со всего этого король и принц имеют свою копеечку. И вишенка на торте: эти доходы по закону не облагаются налогами.
Город обезьян
Жители американского города Йемасси (Южная Каролина) оказались заперты в своих домах: из исследовательского центра Alpha Genesis сбежало сразу 40 обезьян, на которых проводились клинические испытания. Какие именно, компания раскрывать не стала, но настоятельно рекомендовала закрыть двери и окна, а повстречав примата, держаться от него подальше.
Основные «клиенты» организации – макаки и капуцины. Они сбегают не в первый раз. Так, несколько животных вырвались на свободу в мае этого года. А в 2016 г. случился побег 19 обезьян. Местная полиция смогла переловить их за шесть часов. Еще трем приматам повезло в 2022 г.: перевозивший их автомобиль попал в ДТП в Пенсильвании, от удара клетка открылась, и приматы были таковы.