Минувшей ночью силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над территорией России. Над Воронежем и двумя районами области уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков сбитых дронов в Воронеже повреждены остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозяйственная постройка.