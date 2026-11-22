В Краснодарском крае пятеро пострадали из-за падения обломков БПЛА
Пять человек получили ранения в двух муниципалитетах Краснодарского края после падения обломков беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Четыре человека пострадали в поселке городского типа Афипском Северского района. Там повреждены кровли и остекления 13 частных домов. В станице Медведовской Тимашевского района был ранен один человек. В одном частном доме выбило стекла. В каждом населенном пункте работают оперативные и специальные службы.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над территорией России. Над Воронежем и двумя районами области уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков сбитых дронов в Воронеже повреждены остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозяйственная постройка.
За сутки средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре управляемые авиационные бомбы и 792 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.