Лавров: главы минобороны Германии и Британии находятся в неадекватном состоянии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы оборонных ведомств Германии и Великобритании находятся в неадекватном состоянии. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Таким образом глава российского МИДа прокомментировал вопрос журналиста о высказываниях министров обороны двух стран относительно ударов ВСУ по территории России.
«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», – заявил Лавров.
17 ноября министр обороны Германии Борис Писториус назвал «довольно глупой» критику украинских атак по России. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг также выступил в поддержку ударов, заявив, что «они помогают ослаблять российский военный потенциал».