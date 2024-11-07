Как победа Трампа повлияет на основные конфликты в мире

Как победа Трампа повлияет на основные конфликты в миреРоссия и Китай осторожно относятся к новому президенту
После триумфального возвращения кандидата от республиканской партии Дональда Трампа в Белый дом ряд международных лидеров через соцсеть Х поздравили его с победой на выборах. До официального объявления результатов голосования в своей победной речи перед сторонниками Трамп пообещал поставить интересы американских граждан на первое место и обеспечить «золотой век» для США.
Первый срок Трампа (2016–2020 гг.) запомнился скандалами, а его подход к внешней политике часто приводил к трениям с традиционными союзниками США в Европе и Азии. Вероятно, возвращение Трампа может иметь большие последствия для глобальной политики, в том числе для конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.
В своей предвыборной кампании Трамп обещал усилить тарифную войну с Китаем – традиционным соперником США в Азии, а также обещал в кратчайшие сроки покончить с войной между Израилем и палестинскими радикалами «Хамас» в секторе Газа. Кроме того, он заявил о готовности закончить боевые действия на Украине «в течение 24 часов» после вступления в должность президента. Оппоненты обвиняли Трампа, что окончание российско-украинского вооруженного противостояния якобы произойдет на условиях Москвы.
Одним из первых с победой Трампа на выборах поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал его приход в Белый дом мощным обновлением союза между Израилем и США. Во время своего первого срока Трамп поддерживал тесные отношения с Израилем и пытался примирить еврейское государство с арабскими странами. В результате при посредничестве Вашингтона в 2020 г. в рамках «соглашения Авраама» Бахрейн, ОАЭ, Марокко и Судан нормализовали отношения с Тель-Авивом. Арабские лидеры – например, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II – в поздравлениях ограничились дежурными фразами.
Продолжение палестино-израильского противостояния не вписывается в планы Трампа, он рассчитывает на прекращение активной фазы боевых действий к инаугурации в январе, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов. Это нужно президенту, чтобы реанимировать «соглашение Авраама» за счет новых арабских монархий. С другой стороны, продолжает Семенов, не все монархии Персидского залива согласятся нормализовать отношения с Израилем без решения палестинской проблемы. «Трамп был бы и рад вообще откупиться от палестинцев без необходимости создания для них отдельного государства. Но без этого Саудовская Аравия отказывается возобновить диалог с Израилем», – говорит эксперт.
Как считает Семенов, сейчас масштабное вооруженное ирано-израильское противостояние маловероятно. «Теоретически применить силу против Ирана могут сами американцы. Тем не менее Трамп будет избегать прямой конфронтации с Ираном и, вероятно, попытается сдерживать и израильтян», – добавил эксперт.
На Дальнем Востоке – представитель МИД Китая Мао Нин не поздравила Трампа с победой, ограничившись пожеланиями продолжить работу с новой американской администрацией на «основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества». Премьер-министр союзной США Японии Сигэру Исиба в поздравительной телеграмме пожелал вывести японо-американские отношения на «более высокий уровень». Китайские власти не воспринимали Байдена более предпочтительным переговорщиком, чем Трампа, сказал «Ведомостям» замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов на полях ежегодной сессии клуба «Валдай». При демократах, продолжает эксперт, к торговой войне Китая и США добавили еще идеологию и демонстративно заигрывали с Тайванем, чего не делала предыдущая администрация Белого дома. «На словах Вашингтон признавал единый Китай, но на деле препятствовал мирному объединению. При Байдене тайваньский кризис усугубился», – говорит эксперт. Но зависимость Китая от торговли с США заметно сократилась за годы президентства Байдена, замечает Ломанов: «Трамп начал душить Китай, когда он сильно зависел от торговли с США. Значимость этой фишки для китайцев, за счет которой Трамп хочет вести переговоры, резко снизилась». Стороны смогут нормализовать отношения, если Трамп не станет шантажировать Пекин «азиатским НАТО» и не будет угрожать безопасности КНР, считает Ломанов. «В такой ситуации Китай и США смогут договориться и в вопросах взаимной торговли, китайцы умеют разговаривать и договариваться», – отметил эксперт.
Наконец, на европейском направлении президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Х написал, что ценит приверженность Трампа подходу «мир через силу». А это, по его мнению, приблизит «справедливый мир на Украине».
Спонсирование Украины, вероятно, сократится, сказал исполняющий обязанности директора Института США и Канады РАН Сергей Кислицын на полях сессии клуба «Валдай». Это связано с позицией США, что страна не должна тратить федеральный бюджет на третьи стороны. «Они будут перекладывать это на европейских партнеров», – объясняет эксперт. Конгресс, несмотря на контроль республиканцев, будет мешать Трампу «договориться за день», продолжает Кислицын. Хотя, по его словам, такие высказывания Трампа были «лишь популистскими заявлениями. Реально это все невозможно». Хотя американцы могут списать ошибки в украинском конфликте на администрацию Байдена и выйти из него, предоставив разбираться европейцам. Помимо этого главным приоритетом США давно был и является Китай, продолжает Кислицын. А Украина – лишь удобный повод держать европейцев под контролем под предлогом «российской угрозы», заключает эксперт.