Как победа Трампа повлияет на основные конфликты в мире

На Дальнем Востоке – представитель МИД Китая Мао Нин не поздравила Трампа с победой, ограничившись пожеланиями продолжить работу с новой американской администрацией на «основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества». Премьер-министр союзной США Японии Сигэру Исиба в поздравительной телеграмме пожелал вывести японо-американские отношения на «более высокий уровень». Китайские власти не воспринимали Байдена более предпочтительным переговорщиком, чем Трампа, сказал «Ведомостям» замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов на полях ежегодной сессии клуба «Валдай». При демократах, продолжает эксперт, к торговой войне Китая и США добавили еще идеологию и демонстративно заигрывали с Тайванем, чего не делала предыдущая администрация Белого дома. «На словах Вашингтон признавал единый Китай, но на деле препятствовал мирному объединению. При Байдене тайваньский кризис усугубился», – говорит эксперт. Но зависимость Китая от торговли с США заметно сократилась за годы президентства Байдена, замечает Ломанов: «Трамп начал душить Китай, когда он сильно зависел от торговли с США. Значимость этой фишки для китайцев, за счет которой Трамп хочет вести переговоры, резко снизилась». Стороны смогут нормализовать отношения, если Трамп не станет шантажировать Пекин «азиатским НАТО» и не будет угрожать безопасности КНР, считает Ломанов. «В такой ситуации Китай и США смогут договориться и в вопросах взаимной торговли, китайцы умеют разговаривать и договариваться», – отметил эксперт.