Чего СМИ ждут от нового президента США

«Основные экономические инструменты, которые планирует использовать Трамп в свой второй президентский срок, будут аналогичны тем, которые он применял в первый. Введение тарифов может привести к росту инфляции, в то время как снижение налогов может способствовать экономическому росту и увеличению бюджетного дефицита. Это, в свою очередь, может привести к повышению процентных ставок.