Чего СМИ ждут от нового президента США

Чего СМИ ждут от нового президента СШАДемократы опасаются мести Трампа и разгона «глубинного государства»
Республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах президента США, получая большинство голосов выборщиков. По предварительным данным, в национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, тогда как за кандидата от демократов Камалу Харрис – 48%. Одновременно республиканцы взяли большинство в сенате и, согласно данным AP на 18:00 мск, лидируют по количеству полученных мест в палате представителей.
Американцы называют рабочие места и экономику самой насущной проблемой страны, многие разочарованы высокой инфляцией. Трамп обещал помогать бизнесу, активнее добывать нефть, поднять тарифы на импорт, устроить массовое выдворение нелегальных мигрантов и прекратить идущие в мире войны. Но насколько успешно будут выполняться эти обещания, вопрос открытый.
«После победы Трампа основные фондовые рынки по всему миру выросли, а доллар готовился к самому большому однодневному скачку с 2020 г.
Его победа будет иметь серьезные последствия для политики США в области торговли и изменения климата, спецоперации на Украине, налогов и иммиграции. Предложения по тарифам могут спровоцировать более ожесточенную торговую войну с Китаем и союзниками США.
Трамп пообещал начать кампанию массовой депортации иммигрантов, находящихся в стране нелегально. Его оппоненты опасаются, что он превратит министерство юстиции и другие федеральные правоохранительные органы в политическое оружие для преследования предполагаемых врагов».
«Основные экономические инструменты, которые планирует использовать Трамп в свой второй президентский срок, будут аналогичны тем, которые он применял в первый. Введение тарифов может привести к росту инфляции, в то время как снижение налогов может способствовать экономическому росту и увеличению бюджетного дефицита. Это, в свою очередь, может привести к повышению процентных ставок.
Экономисты Goldman Sachs полагают, что Трамп повысит тарифы на импорт из Китая на 20 п. п., а не на 60, и не будет вводить всеобъемлющие тарифы для других стран. В этом случае инфляция снизится с текущего уровня в 2,7% до 2,3%».
«Дерегуляционная повестка Трампа и его планы по увеличению добычи энергии могут обеспечить экономический рост, считает главный экономист аналитического центра America First Policy Institute Майкл Фолкендер. «Это значительное раскрепощение нашей экономики, снятие структурных издержек, которое может стимулировать рост дефляционным путем», – сказал Фолкендер.
Многие экономисты сомневаются, что торговая политика Трампа может быстро повысить занятость в обрабатывающей промышленности. На строительство заводов уходят годы, и благодаря автоматизации сегодня они требуют все меньше работников.
Что касается тарифов, сам Трамп дал понять, что заявляемые им цифры часто предназначены для торга при переговорах. Но даже угроза тарифов создаст потрясения, поскольку компании будут срочно пересматривать контракты и перестраивать цепочки поставок, чтобы избежать возможных пошлин, сказала руководитель инициативы Hamilton Project при Брукингском институте Венди Эдельберг».
«Сторонники Дональда Трампа надеются, что он будет действовать более решительно во время своего второго президентского срока, говорит вице-президент по политическим исследованиям в аналитическом центре Niskanen Center в Вашингтоне Джеффри Кабасервис. Это может означать реализацию обещаний о депортации миллионов нелегальных иммигрантов или увольнении десятков тысяч государственных служащих. «Можно ожидать всего: от упразднения государственных ведомств до ограничения избирательных прав», – добавил Кабасервис».
«Трамп пообещал увеличить добычу ископаемого топлива в США, поощрять строительство новых газопроводов, сократить федеральные правила, которые ограничивают создание рабочих мест, и снизить ставку корпоративного налога с 21 до 15% для компаний, которые производят свою продукцию в США.
Он сказал, что будет добиваться принятия закона, который положит конец налогообложению чаевых и сверхурочных, чтобы помочь официантам и другим работникам сферы услуг.
Трамп пообещал потребовать от колледжей и университетов США «защищать американские традиции и западную цивилизацию» и очистить их от программ разнообразия.
Трамп будет стремиться уничтожить то, что он называет «глубинным государством», – кадровых федеральных служащих, которые, по его словам, тайно преследуют свои собственные цели – посредством указа, который переклассифицирует тысячи работников, чтобы их можно было уволить. И создаст независимую правительственную комиссию по эффективности во главе со сторонником-миллиардером Илоном Маском, чтобы искоренить расточительство в правительстве.
«Перспектива еще одного президентства Трампа напугала Европу после того, как он поклялся прекратить военную помощь Украине для ее защиты от российской агрессии и пригрозил прекратить поддержку США союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону. Он также проводил кампанию за планы введения всеобъемлющих пошлин до 20% на европейский импорт.
Киев сильно зависит от военной поддержки США, которую, как знают европейские чиновники, ЕС не может заменить. Многие европейские столицы также опасаются, что Трамп может заставить Киев заключить сделку о прекращении войны, которая пойдет на пользу российскому президенту Владимиру Путину».
«В течение следующих четырех лет гражданам США необходимо осознавать угрозу, исходящую от 47-го президента, и быть готовыми защищать свою страну, ее законы, институты и ценности.
За время своего первого президентского срока и в последующие годы после ухода с поста он [Трамп] продемонстрировал, что не уважает закон, не говоря уже о ценностях, нормах и традициях демократии.
Он явно руководствуется только стремлением к власти и поддержанию культа личности, который он создал вокруг себя».
«Трамп годами приправлял свои речи и посты в социальных сетях мстительными призывами к преследованию, аресту, депортации и даже казни своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ. Многие сторонники Трампа отвергли угрозы как предвыборную риторику. Но другие – включая некоторых ближайших советников Трампа – зловеще предупредили, что он, скорее всего, продолжит в том же духе на втором сроке.
Трамп часто называл Байдена коррумпированным и в июне перепостил сообщение Truth Social, в котором говорилось, что его следует «арестовать за измену». В своей речи в прошлом году Трамп поклялся: «Я назначу настоящего специального прокурора, который займется самым коррумпированным президентом в истории США, Джо Байденом, и всей преступной семьей Байденов».
«Это событие стало катастрофой для всего мира. Готовьтесь к попранию норм, подрыву институтов, нападению на оппонентов. Готовьтесь к тому, что Овальный кабинет на этот раз займет злобный нарцисс без ограждений. Готовьтесь к ненормальным твитам, написанным заглавными буквами, которые запускают новостные циклы и движут рынками. Готовьтесь к зашкаливающей национальной тревоге и глобальным потрясениям от Китая до Украины.
У Америки было много возможностей остановить Дональда Трампа, но она каждый раз их упускала. Она не станет автократией в одночасье, но теперь нет сомнений, что демократия в упадке. Избрать Трампа один раз можно считать ошибкой, избрать его дважды выглядит безумием».
«История Трампа – это захватывающие американские горки неудач и возвращений, построенные на главном принципе: неустанном стремлении к власти любыми средствами, которые он сочтет необходимыми.
Трамп однажды объяснил свою способность преодолевать любые препятствия, процитировав автора своей собственной книги «Трамп: думай как миллиардер», который написал: «Почти все успешные альфа-личности демонстрируют целеустремленную решимость навязать миру свое видение, иррациональную веру в необоснованные цели, порой граничащую с безумием».