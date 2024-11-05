Выборы 47-го президента США. Главное

Выборы 47-го президента США. ГлавноеИсход голосования, скорее всего, будет зависеть от колеблющихся штатов
Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получают голоса выборщиков, а для победы необходимо набрать 270 голосов из 538. Результат президентских выборов в США в 2024 г., скорее всего, будет зависеть от голосов в семи ключевых «колеблющихся» штатах, где шансы кандидатов примерно равны. К ним относятся три штата «ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) и четыре штата «солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина), которые также играли решающую роль в 2020 г.
4:22 Reuters со ссылкой на прогноз Edison Research пишет, что Трамп победит во Флориде, Алабаме, Оклахоме, Теннесси и Миссури. Харрис победит в Вашингтоне, Мэриленде и Массачусетсе.
4:06 Участки закрылись в Алабаме, Коннектикуте, Делавэре, Флориде, Иллинойсе, Мэне, Мэриленде, Массачусетсе, Миссисипи, Миссури, Нью-Гемпшире, Нью-Джерси, Оклахоме, Род-Айленде, Теннесси и округе Колумбия.
3:56 NBC News со ссылкой на источники пишет, что Маск прибыл курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Среди гостей также замечены Роберт Ф. Кеннеди-младший, генеральный директор UFC Дана Уайт, бизнесмены Стив Уинн, Омид Малик и др.
3:52 ABC News со ссылкой на источники сообщает, что Харрис планирует выступить с речью независимо от итогов выборов. «Но то, что она скажет, будет зависеть от результатов, которые будут известны на тот момент», – пишет ABC News.
3:42 По данным New York Post ожидается, что Трамп победит в Западной Вирджинии и получит четыре голоса выборщиков.
3:40 CNN сообщает, что Харрис лидирует в Северной Каролине с 65,5%. В 2020 г. в этом штате победил Трамп.
3:38 По прогнозам CNN, к текущему времени Трамп получает 23 голоса выборщиков.
3:36 Закрываются избирательные участки в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.
3:33 По данным Fox News, Харрис лидирует в Вирджинии с 57,5%.
3:11 Избирательные участки закрылись в большей части Джорджии и во всей Южной Каролине, Вирджинии и Вермонте.
3:02 В колеблющемся штате Невада поддерживают Трампа, следует из экзит-полла Edison Research, пишет Reuters. 47% избирателей в Неваде заявили, что они положительно относятся к Трампу (в 2020 г. – 48%). 44% избирателей в этом штате поддерживают Харрис (52% избирателей поддержали демократа Джо Байдена в 2020 г.).
2:47 В Милуоки пересчитают 30 000 бюллетеней для заочного и досрочного голосования, сообщает NBC News со ссылкой на заявление директора по коммуникациям мэрии Джеффа Флеминга.
2:43 Только 3% избирателей в Пенсильвании считают внешнюю политику значимой при принятии решения в голосовании на выборах президента США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экзит-полл Edison Research. 30% избирателей заявили, что экономика имеет наибольшее значение при принятии решения о голосовании, 12% назвали иммиграцию, 15% – вопрос абортов, 33% – состояние демократии.
2:35 CBS News со ссылкой на источники пишет, что правоохранительные органы зафиксировали около 30 ложных сообщений об угрозах взрывов вблизи избирательных участков.
2:33 Трамп имеет преимущество на выборах в вопросе экономики, Харрис – в вопросе абортов, следует из опроса Associated Press (AP VoteCast). Кандидат-республиканец лучше справлялся с экономикой и миграцией – эти же вопросы были основными в его предвыборной кампании. Трамп обвинял администрацию демократа Джо Байдена в высоких ценах и незаконном пересечении границы США и Мексики. Харрис, в свою очередь, имеет преимущество в вопросе абортов и здравоохранения. В ходе кампании она гарантировала доступ к абортам и медицинской помощи для женщин. Трамп рекомендовал оставить вопрос абортов на усмотрение штатов.
2:22 В Кентукки за Трампа проголосовали 65,1% избирателей, за Харрис – 33,7%, сообщает Fox News.
2:19 Трамп лидирует в Индиане с 70,7% голосов, Харрис набирает 27,6%, следует из данных телеканала Fox News.
2:15 Харрис опубликовала в Х видео, на котором она звонит избирателям и разговаривает с ними. Ранее СМИ сообщали, что во время одного из таких звонков у нее на телефоне было открыто приложение «камера», в связи с чем появились предположения, что она не совершала звонков.
2:10 Первые участки в штатах Индиана и Кентукки закрылись на выборах президента США в 18:00 по местному времени (2:00 мск).
1:55 Пользователи пожаловались на то, что при поиске в Google участка тем, кто хотел проголосовать за Харрис, показывались адреса, а тем, кто хотел поддержать Трампа – нет. Компания в Х объяснила, что панель «где голосовать» активируется из-за того, что Харрис и Вэнс – это названия округов в Техасе. Позднее в компании отчитались об исправлении проблемы.
1:45 Более 20 избирательных участков во Флориде перенесли из-за недавних ураганов, пишет AP. Округ Пинеллас был одним из районов штата, наиболее пострадавшем от ураганов «Хелен» и «Милтон» – штормы затопили десятки тысяч домов и предприятий. В результате 5 ноября, в день выборов президента США, 25 пунктов для голосования были недоступны. Избиратели были перенаправлены на временные избирательные участки.
1:38 Журналист NBC Грег Блюстейн опубликовал в своем аккаунте Х постановление суда, согласно которому работа двух участков в Джорджии будет продлена. Ранее они были эвакуированы примерно на 30 минут из-за сообщений о минировании.
1:33 Харрис в своем аккаунте в Х призвала людей участвовать в выборах. «Сегодня у нас есть шанс проголосовать за будущее свободы, возможностей и справедливости – не только для некоторых, но и для всех», – написала она.
1:30 На одном из участков в городе Джексонвилл (штат Флорида) был обнаружен подозрительный пакет, избирателей отправляли голосовать на другой участок, пишет AP. Руководитель участка Джерри Холланд сообщил, что в пакете оказались личные вещи бездомного человека.
1:28 NBC News со ссылкой на предвыборный штаб кандидата от демократов Камалы Харрис пишет, что в нем наблюдают «большой энтузиазм» среди студентов, в том числе в Пенсильвании. В штабе настаивают на необходимости продления времени голосования.
1:20 Примерно четырех из 10 избирателей в США беспокоит состояние экономики страны, следует из опроса Associated Press (AP VoteCast). На прошлых выборах 2020 г. такое заявление сделали три из 10 избирателей. Шестеро из 10 избирателей описали состояние экономики США как «не очень хорошее» или «плохое» – это соответствует данным опроса 2020 г.
1:17 Американский предприниматель Илон Маск сообщил в своем аккаунте в Х, что проголосовал в округе Камерон (штат Техас).
1:10 Кандидат-республиканец Дональд Трамп заявил о массовых фальсификациях в Филадельфии (штат Пенсильвания). «Правоохранительные органы на подходе», – написал он в соцсети Truth.