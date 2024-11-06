Итоги выборов в США: первые реакции за рубежом

Итоги выборов в США: первые реакции за рубежомПри подсчете голосов лидирует кандидат от республиканцев Дональд Трамп
5 ноября в США состоялись президентские выборы, и на данный момент подводятся их итоги. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получит 277 голосов выборщиков, прогнозирует Fox News. Телеканал объявил его 47-м президентом США. Собравшиеся в Уэст-Палм-Бич сторонники Трампа уже начали праздновать его победу. Сам республиканец заявил о своей политической победе в обращении к сторонникам во Флориде, станцевав под песню Y.M.C.A. группы Village People.
Сопредседатель предвыборного штаба кандидата от демократов Камалы Харрис Седрик Ричмонд сообщил, что она не будет выступать публично до вечера 6 ноября, писало NBC News. Проведенный телеканалом опрос показал, что доля избирателей, считающих себя демократами, снизилась до 32%, что является самым низким показателем за последние сто лет.
«Ведомости» собрали реакцию и высказывания со стороны политиков разных стран по поводу предварительных итогов выборов США.
Сальвадор
Первым Трампа поздравил с возможной победой президент Сальвадора Найиб Букеле. «Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки», – написал Букеле в соцсети X, опубликовав совместные фотографии с Трампом.
Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон вскоре также разместил поздравление Трампу в X. «Поздравляю, президент Трамп. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими убеждениями и моими. С уважением и амбициями. Ради мира и процветания», – написал французский лидер.
Россия
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев к 10:30 мск написал в своем Telegram-канале, что Трамп обладает полезным для РФ качеством – «как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок – на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации». По словам Медведева, в этом же ряду находится «токсичная бандеровская» Украина.
«Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее», – написал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: «Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим».
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа «с впечатляющей победой на выборах». Украинский лидер разместил в X публикацию, в которой вспомнил о своей встрече с Трампом в сентябре, в рамках которой они «подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, «план победы» и пути завершения конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает «на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку» в США.
Израиль
«Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и знаменует мощное обновление великого союза между Израилем и Америкой. Это огромная победа!», – написал в Telegram-канале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Венгрия
«Крупнейшее возвращение в политической истории США! Поздравления президенту Трампу с его грандиозной победой. Столь необходимая победа для мира!», – написал в X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Великобритания
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Х назвал победу Трампа исторической: «Я с нетерпением жду возможности работать с вами в ближайшие годы».
Нидерланды
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, поздравляя Трампа, написал, что США являются важным союзником страны «как на двустороннем уровне, так и в международных организациях, таких как НАТО»: «Я с нетерпением жду нашего тесного сотрудничества в интересах США и Нидерландов».
Грузия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в поздравлении Трампу, что сильные США – «стратегический партнер» страны и «друг на протяжении 33 лет» – сейчас «как никогда нужны, чтобы поддержать евроатлантическую интеграцию Грузии, укрепить региональную безопасность и стабильность и защитить нашу свободу и независимость».
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе также поздравил Трампа с его «убедительной» победой на выборах, выразив уверенность, что руководство нового американского лидера «будет способствовать миру во всем мире и в нашем регионе, а также обеспечит перезагрузку отношений».
Турция
Президент Турции Рейджеп Таийп Эрдоган, поздравляя Трампа, назвал его своим другом, который после «упорной борьбы» выиграл президентские выборы в США.
«В эту новую эпоху, которая начнется с выборов американского народа, мы надеемся, что отношения Турции и США укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинский [конфликт], закончатся. Я верю, что будут предприняты дополнительные усилия для создания более справедливого мира», – написал он в Telegram-канале.
Австрия
Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер поздравил Трампа в X, заявив, что США являются важным стратегическим партнером Австрии. «Мы рассчитываем на дальнейшее расширение и укрепление наших трансатлантических отношений для успешного совместного решения глобальных проблем», – написал он.
Германия
Канцлер Германии Олаф Шольц, поздравляя Трампа, заявил, что ФРГ и США уже долгое время успешно сотрудничают для продвижения благосостояния и свободы с обеих сторон Атлантики. «Мы продолжим это сотрудничество», – написал он в соцсети X.
НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марка Рютте заявил, что НАТО рассчитывают на совместную работа с Трампом на фоне «растущих вызовов», в числе которых – «агрессия России, стратегическая конкуренция с Китаем, а также сближение Китая, России, Северной Кореи и Ирана».
«Поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним над продвижением мира посредством силы через НАТО», – заявил Рютте.
Европейская комиссия
Председатель Европейской комиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен также заявила, что с нетерпением ждет возможности снова поработать с Трампом, так как республиканец находится на пороге победы в президентской гонке в США. По ее словам, ЕС и США «больше, чем просто союзники».