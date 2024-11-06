Итоги выборов в США: первые реакции за рубежом

«В эту новую эпоху, которая начнется с выборов американского народа, мы надеемся, что отношения Турции и США укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинский [конфликт], закончатся. Я верю, что будут предприняты дополнительные усилия для создания более справедливого мира», – написал он в Telegram-канале.