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Генсек НАТО заранее поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Ведомости

НАТО рассчитывают на совместную работу с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне «растущих вызовов». Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте опубликовано на сайте альянса.

«Поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним над продвижением мира посредством силы через НАТО», – заявил Рютте.

Среди «растущих вызовов» Рютте назвал «агрессию России, стратегическую конкуренцию с Китаем, а также сближение Китая, России, Северной Кореи и Ирана».

«Трамп продемонстрировал сильное лидерство США в течение своего первого срока полномочий – срока, который переломил ситуацию с расходами на оборону в Европе, улучшил трансатлантическое распределение бремени и укрепил возможности Североатлантического союза», – отметил генсек.

5 ноября состоялись президентские выборы в США. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала возможную победу Трампа на выборах с его любовью к своей стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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