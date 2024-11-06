Генсек НАТО заранее поздравил Трампа с победой на выборах президента США

5 ноября состоялись президентские выборы в США. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.