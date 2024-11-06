Генсек НАТО заранее поздравил Трампа с победой на выборах президента США
НАТО рассчитывают на совместную работу с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне «растущих вызовов». Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте опубликовано на сайте альянса.
«Поздравляю Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним над продвижением мира посредством силы через НАТО», – заявил Рютте.
Среди «растущих вызовов» Рютте назвал «агрессию России, стратегическую конкуренцию с Китаем, а также сближение Китая, России, Северной Кореи и Ирана».
«Трамп продемонстрировал сильное лидерство США в течение своего первого срока полномочий – срока, который переломил ситуацию с расходами на оборону в Европе, улучшил трансатлантическое распределение бремени и укрепил возможности Североатлантического союза», – отметил генсек.
5 ноября состоялись президентские выборы в США. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала возможную победу Трампа на выборах с его любовью к своей стране.