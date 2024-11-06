Захарова связала возможную победу Трампа на выборах с любовью к США
Победа на выборах достается тем, кто живет любовью к своей стране, а не ненавидит чужие государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Побеждают те, кто живут любовью к своей стране, а не ненавистью к чужим», – подчеркнула дипломат.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков.
Газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По ее прогнозам, он получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232. The New York Times также сообщила, что Республиканская партия США набирает большинство голосов в верхней палате конгресса (51 место), демократы – 42 места.