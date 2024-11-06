NYT увеличила вероятность победы Трампа до 95%
The New York Times повысила вероятность победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на проходящих 5 ноября выборах президента США до 95%, об этом издание сообщило 6 ноября.
Американская газета запустила инструмент «избирательная иголка», который прогнозирует исход выборов президента США. В настоящий момент она склонилась в сторону вероятной победы кандидата от республиканцев.
СМИ также прогнозирует, что Трамп получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232. Ранее, по данным NYT, вероятность победы составляла 75%.
3 ноября «Ведомости» писали, что рейтинги кандидатов в президенты США Трампа и Харрис сравнялись накануне выборов. Они получили поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных воздержался от голосования.
В США проходят очередные общенациональные выборы, на которых американский народ выбирает президента, треть сената и палату представителей конгресса США, а также губернаторов из 11 штатов и двух территорий.