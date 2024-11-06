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NYT увеличила вероятность победы Трампа до 95%

Ведомости

The New York Times повысила вероятность победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на проходящих 5 ноября выборах президента США до 95%, об этом издание сообщило 6 ноября.

Американская газета запустила инструмент «избирательная иголка», который прогнозирует исход выборов президента США. В настоящий момент она склонилась в сторону вероятной победы кандидата от республиканцев.

СМИ также прогнозирует, что Трамп получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов Камала Харрис – 232. Ранее, по данным NYT, вероятность победы составляла 75%.

3 ноября «Ведомости» писали, что рейтинги кандидатов в президенты США Трампа и Харрис сравнялись накануне выборов. Они получили поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных воздержался от голосования.

В США проходят очередные общенациональные выборы, на которых американский народ выбирает президента, треть сената и палату представителей конгресса США, а также губернаторов из 11 штатов и двух территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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