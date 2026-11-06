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МИД: Россия подготовила ответ на случай изъятия активов Евросоюзом

Инна Шульгина

Россия приготовила план действий на случай, если Евросоюз изымет основную часть замороженных активов страны. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил «РИА Новости».

По его словам, наготове дополнительные меры защиты интересов, но раскрывать их суть преждевременно.

«И этот болезненный ответ будет осуществлен в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях», – подчеркнул дипломат, добавив, что Москве есть что противопоставить враждебным действиям.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал незаконность изъятия замороженных активов Москвы для поддержки Киева. По его словам, Москва будет использовать все правовые методы для защиты своих интересов.

15 августа официальный представитель государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш сообщал, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Год назад эта сумма составляла 7,4 млрд франков ($8,4 млрд).

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