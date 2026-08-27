Песков назвал незаконным использование активов России для поддержки Украины

В конце мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ постановил немедленно взыскать с Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.). В июле Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании еще более $2,2 млрд. Причиной иска, поступившего в мае 2025 г., стала блокировка в 2022 г. ценных бумаг истца ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», хранившихся на счетах Национального расчетного депозитария. Мера была применена из-за международных санкций.