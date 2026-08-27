Песков назвал незаконным использование активов России для поддержки Украины
Использование замороженных активов России для поддержки Украины совершенно незаконно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия будет использовать весь арсенал правовых средств для защиты своих интересов и для юридического преследования тех, кто такие решения принимал и реализовывал», – сказал он.
15 августа стало известно, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Также под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, а также спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям.
В конце мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ постановил немедленно взыскать с Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.). В июле Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании еще более $2,2 млрд. Причиной иска, поступившего в мае 2025 г., стала блокировка в 2022 г. ценных бумаг истца ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», хранившихся на счетах Национального расчетного депозитария. Мера была применена из-за международных санкций.