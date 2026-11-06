Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,22+0,25%MGTS1 3660%MSTT76,15-0,46%IMOEX2 458,46+0,67%RTSI946,84+0,52%RGBI111,95-0,2%RGBITR776,88-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Новые люди» обновят руководство аппарата после выборов

Изменения могут коснуться и самой партии, и ее фракции в Госдуме
Юлия Малева
После перехода Ахметзянова в Госдуму формат руководства исполкомом партии может быть изменен
После перехода Ахметзянова в Госдуму формат руководства исполкомом партии может быть изменен / Максим Стулов / Ведомости

Аппарат фракции «Новых людей» (НЛ) в Госдуме может возглавить руководитель исполкома партии, член центрального совета НЛ Айрат Ахметзянов. О том, что обсуждается именно его кандидатура, «Ведомостям» сказали два источника, близких к партии, и подтвердил первый замруководителя фракции НЛ, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

«Он [Ахметзянов] имеет опыт государственной и муниципальной службы, пять лет руководил исполкомом партии. Зарекомендовал себя как профессионал», – отметил Даванков.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь