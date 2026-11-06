«Новые люди» обновят руководство аппарата после выборов

«Новые люди» обновят руководство аппарата после выборовИзменения могут коснуться и самой партии, и ее фракции в Госдуме
Аппарат фракции «Новых людей» (НЛ) в Госдуме может возглавить руководитель исполкома партии, член центрального совета НЛ Айрат Ахметзянов. О том, что обсуждается именно его кандидатура, «Ведомостям» сказали два источника, близких к партии, и подтвердил первый замруководителя фракции НЛ, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.
«Он [Ахметзянов] имеет опыт государственной и муниципальной службы, пять лет руководил исполкомом партии. Зарекомендовал себя как профессионал», – отметил Даванков.
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