«Новые люди» обновят руководство аппарата после выборов

Аппарат фракции «Новых людей» (НЛ) в Госдуме может возглавить руководитель исполкома партии, член центрального совета НЛ Айрат Ахметзянов. О том, что обсуждается именно его кандидатура, «Ведомостям» сказали два источника, близких к партии, и подтвердил первый замруководителя фракции НЛ, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.