Сколько в Африке нашли русскоговорящих

По приблизительной оценке, свыше 10 000 человек, а в ряде случаев вплоть до 50 000–60 000 человек говорят по-русски в таких странах, как Египет, Эфиопия, Сенегал, Марокко, Мали, Камерун, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ливия, Тунис, Судан, Конго. В диапазоне от 2000 до 10 000 человек используют русский язык в большинстве стран этого континента, включая такие как Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Кабо-Верде, Кения, Мавритания, Мадагаскар, Намибия, Руанда, Танзания, Того, Чад, ЦАР и ЮАР. Еще примерно по 1000 человек владеют русским языком в таких африканских государствах, как Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Уганда, Эритрея, Маврикий и Сейшельские острова. Это уточнили «Ведомостям» в аппарате Ямпольской.