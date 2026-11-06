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Сколько в Африке нашли русскоговорящих

На континенте нашим языком владеют не менее 1 млн человек, заявила советник президента Елена Ямпольская
Екатерина Дорофеева
Илья Лакстыгал
В диапазоне от 2000 до 10&nbsp;000 человек используют русский язык в большинстве стран Африки
В диапазоне от 2000 до 10 000 человек используют русский язык в большинстве стран Африки / Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Не менее 1 млн человек владеют русским языком в Африке. Такой оценкой поделилась советник президента РФ Елена Ямпольская. Она отметила, что единой статистики по количеству говорящих на русском языке на континенте нет. Сведения с примерной оценкой собраны в том числе с привлечением Института русского языка им. Пушкина. Русский язык так или иначе распространен в 40 странах африканского континента, уточнила Ямпольская.

По приблизительной оценке, свыше 10 000 человек, а в ряде случаев вплоть до 50 000–60 000 человек говорят по-русски в таких странах, как Египет, Эфиопия, Сенегал, Марокко, Мали, Камерун, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ливия, Тунис, Судан, Конго. В диапазоне от 2000 до 10 000 человек используют русский язык в большинстве стран этого континента, включая такие как Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Кабо-Верде, Кения, Мавритания, Мадагаскар, Намибия, Руанда, Танзания, Того, Чад, ЦАР и ЮАР. Еще примерно по 1000 человек владеют русским языком в таких африканских государствах, как Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Уганда, Эритрея, Маврикий и Сейшельские острова. Это уточнили «Ведомостям» в аппарате Ямпольской.

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