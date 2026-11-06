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Почему регионы снижают выплаты за заключение контракта с Минобороны

Этот тренд не носит абсолютного характера
Александр Тихонов
В Томской области пришлось увеличивать бюджетный дефицит из-за исчерпания лимитов на поддержку участников спецоперации и их семей
В Томской области пришлось увеличивать бюджетный дефицит из-за исчерпания лимитов на поддержку участников спецоперации и их семей / Андрей Гордеев / Ведомости

Депутатам законодательной думы Томской области 5 ноября пришлось корректировать региональный бюджет на 2026 г., поскольку деньги, предусмотренные на поддержку участников спецоперации и членов их семей, закончились раньше времени. И. о. начальника департамента финансов Юлия Фролова сообщила на заседании, что эти средства использованы на 97%, сообщило местное издание РИА «Томск». В связи с этим бюджетные расходы на 2026 г. пришлось увеличить на 1 млрд руб. Депутаты приняли поправки, предложенные правительством области, и дефицит изначально сбалансированного бюджета составил 1,2 млрд руб.

Санкт-Петербург в октябре перестал быть субъектом Федерации с одной из самых высоких единовременных выплат за заключение контракта с Минобороны России, которым он был с февраля. Сначала власти города сократили размер выплаты с 3,5 млн руб. (при условии трудоустройства на одно из госпредприятий города она составляла 4,1 млн руб.) до 1 млн руб., писало РБК, а затем, 2 ноября, – до 400 000 руб., сообщала «Фонтанка». На сайте Смольного размер единовременной региональной выплаты за заключение контракта не указан. На момент публикации там были перечислены размеры компенсаций за счет бюджета субъекта за получение ранений, контузий и материальной помощи членам семьи погибших.

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