Почему регионы снижают выплаты за заключение контракта с Минобороны

Санкт-Петербург в октябре перестал быть субъектом Федерации с одной из самых высоких единовременных выплат за заключение контракта с Минобороны России, которым он был с февраля. Сначала власти города сократили размер выплаты с 3,5 млн руб. (при условии трудоустройства на одно из госпредприятий города она составляла 4,1 млн руб.) до 1 млн руб., писало РБК, а затем, 2 ноября, – до 400 000 руб., сообщала «Фонтанка». На сайте Смольного размер единовременной региональной выплаты за заключение контракта не указан. На момент публикации там были перечислены размеры компенсаций за счет бюджета субъекта за получение ранений, контузий и материальной помощи членам семьи погибших.