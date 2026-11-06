Правительство продлит особый режим эксплуатации иностранных самолетов

Изменения предполагается внести в постановление правительства РФ № 412 «Об утверждении особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга)...». Документ был принят в марте 2022 г., после того как иностранные лизингодатели потребовали вернуть взятые в аренду самолеты, а западные производители и сервисные компании прекратили их обслуживать и поставлять запчасти в Россию.