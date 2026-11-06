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Главная / Бизнес /

Правительство продлит особый режим эксплуатации иностранных самолетов

Он позволяет авиакомпаниям не возвращать суда иностранным лизингодателям и обслуживать их по российским правилам
Светлана Афонина
Импортным самолётам ещё предстоит послужить российским авиакомпаниям
Импортным самолётам ещё предстоит послужить российским авиакомпаниям / Павел Львов / РИА Новости

Минтранс подготовил проект постановления правительства РФ, который продлевает на два года, до конца 2028 г., особый режим эксплуатации иностранных самолетов и двигателей, взятых в лизинг у иностранных компаний. «Ведомости» ознакомились с документом.

Изменения предполагается внести в постановление правительства РФ № 412 «Об утверждении особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга)...». Документ был принят в марте 2022 г., после того как иностранные лизингодатели потребовали вернуть взятые в аренду самолеты, а западные производители и сервисные компании прекратили их обслуживать и поставлять запчасти в Россию.

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