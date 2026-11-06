Правительство продлит особый режим эксплуатации иностранных самолетов

Правительство продлит особый режим эксплуатации иностранных самолетовОн позволяет авиакомпаниям не возвращать суда иностранным лизингодателям и обслуживать их по российским правилам
Минтранс подготовил проект постановления правительства РФ, который продлевает на два года, до конца 2028 г., особый режим эксплуатации иностранных самолетов и двигателей, взятых в лизинг у иностранных компаний. «Ведомости» ознакомились с документом.
Изменения предполагается внести в постановление правительства РФ № 412 «Об утверждении особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга)...». Документ был принят в марте 2022 г., после того как иностранные лизингодатели потребовали вернуть взятые в аренду самолеты, а западные производители и сервисные компании прекратили их обслуживать и поставлять запчасти в Россию.
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