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Причиной трагедии в Безенги назвали оголение ледника из-за климата

Инна Шульгина

Причиной трагедии в ущелье Безенги, где погибли 17 альпинистов, стал обвал горного ледника из-за повышения линии снежного покрова. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Эльдар Хашхожев, его слова передает ТАСС.

«Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки. Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху», – рассказал Хашхожев на расширенном заседании по развитию туризма в парламенте КБР.

На заседании назвали случившееся результатом масштабных климатических изменений.

Вечером 6 сентября сошла лавина с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Обвал накрыл группу из 33 альпинистов, 17 из них погибли. 10 человек спаслись, шестеро попали в больницу. В поисках участвовали до 70 человек, работавших на высоте около 3000 м.

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