Причиной трагедии в Безенги назвали оголение ледника из-за климата

«Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки. Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху», – рассказал Хашхожев на расширенном заседании по развитию туризма в парламенте КБР.