Число погибших альпинистов в ущелье Безенги выросло до 15

Вечером 6 сентября сошла лавина с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Под нее попала группа из 15 человек. Всего в ее составе было 33 человека. Изначально сообщалось, что жертвами природного катаклизма стали 12 человек.