Число погибших альпинистов в ущелье Безенги выросло до 15
Число погибших альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.
10 сентября спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста. Его эвакуировали с помощью вертолета в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.
Судьба еще двух альпинистов остается неизвестной. По состоянию на 19:00 мск поисково-спасательные работы в ущелье были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. На месте происшествия продолжают находиться сотрудники МЧС России и спасатели центра «Лидер».
Поисково-спасательные работы планируется возобновить 11 сентября с наступлением светлого времени суток. Для поисков также предполагается привлечь вертолет Ми-8 МЧС России.
Вечером 6 сентября сошла лавина с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Под нее попала группа из 15 человек. Всего в ее составе было 33 человека. Изначально сообщалось, что жертвами природного катаклизма стали 12 человек.
8 сентября стало известно, что часть группы альпинистов оказались сотрудниками Росгвардии.