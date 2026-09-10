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Число погибших альпинистов в ущелье Безенги выросло до 15

Татьяна Мозолевская
Александр Манзюк / ТАСС
Александр Манзюк / ТАСС

Число погибших альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.

10 сентября спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста. Его эвакуировали с помощью вертолета в Нальчик и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Судьба еще двух альпинистов остается неизвестной. По состоянию на 19:00 мск поисково-спасательные работы в ущелье были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. На месте происшествия продолжают находиться сотрудники МЧС России и спасатели центра «Лидер».

Поисково-спасательные работы планируется возобновить 11 сентября с наступлением светлого времени суток. Для поисков также предполагается привлечь вертолет Ми-8 МЧС России.

Вечером 6 сентября сошла лавина с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Под нее попала группа из 15 человек. Всего в ее составе было 33 человека. Изначально сообщалось, что жертвами природного катаклизма стали 12 человек.

8 сентября стало известно, что часть группы альпинистов оказались сотрудниками Росгвардии.

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