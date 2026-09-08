Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12
Жертвами лавины в Кабардино-Балкарии стали 12 альпинистов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
«Специалисты обнаружили тело одного погибшего, судьба пяти альпинистов остается неизвестной», – говорится в сообщении.
Работы осложняются опасным пересеченным рельефом и повторным обрушением снежно-ледовой массы, добавили в МЧС. Для поисково-спасательных работ привлечен вертолет Ми-8.
Лавина с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии сошла вечером 6 сентября. Под нее попала группа из 15 альпинистов, всего в составе группы было 33 человека. Утром 8 сентября сообщалось об 11 погибших.
Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело о халатности.