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Часть погибших в КБР альпинистов были сотрудниками Росгвардии

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Часть группы альпинистов, погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, оказались сотрудниками Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших», – говорится в сообщении.

Ведомство окажет помощь семьям погибших и направит меры социальной поддержки. В Росгвардии также опровергли информацию о гибели военнослужащих ЦСН «Витязь».

Вечером 6 сентября сошла лавина с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Под нее попала группа из 15 человек. Всего в ее составе было 33 человека. Жертвами природного катаклизма стали 12 человек. Спасатели обнаружили тело одного погибшего, судьба еще пяти человек остается неизвестной.

8 сентября МЧС России временно остановило поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье из-за ухудшения погодных условий. Плохая погода не позволила осуществить переброску всей группировки МЧС, ситуацию также усложняет сложный рельеф местности и повторный обвал карниза горы.

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