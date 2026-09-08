Часть погибших в КБР альпинистов были сотрудниками Росгвардии

Вечером 6 сентября сошла лавина с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Под нее попала группа из 15 человек. Всего в ее составе было 33 человека. Жертвами природного катаклизма стали 12 человек. Спасатели обнаружили тело одного погибшего, судьба еще пяти человек остается неизвестной.