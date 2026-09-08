Часть погибших в КБР альпинистов были сотрудниками Росгвардии
Часть группы альпинистов, погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, оказались сотрудниками Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших», – говорится в сообщении.
Ведомство окажет помощь семьям погибших и направит меры социальной поддержки. В Росгвардии также опровергли информацию о гибели военнослужащих ЦСН «Витязь».
Вечером 6 сентября сошла лавина с горы Мижирги Безенгийского ущелья в Кабардино-Балкарии. Под нее попала группа из 15 человек. Всего в ее составе было 33 человека. Жертвами природного катаклизма стали 12 человек. Спасатели обнаружили тело одного погибшего, судьба еще пяти человек остается неизвестной.
8 сентября МЧС России временно остановило поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье из-за ухудшения погодных условий. Плохая погода не позволила осуществить переброску всей группировки МЧС, ситуацию также усложняет сложный рельеф местности и повторный обвал карниза горы.