Поиски пропавших в Кабардино-Балкарии альпинистов остановили из-за погоды

Лавина с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии сошла вечером 6 сентября. Под нее попала группа из 15 альпинистов, всего в ее составе было 33 человека. 8 сентября МЧС России сообщило, что количество жертв в результате схода увеличилось до 12. По данным ведомства, 10 альпинистов смогли спуститься самостоятельно, шесть человек пострадали и доставлены в больницы. О состоянии еще шести человек сейчас ничего не известно.