Поиски пропавших в Кабардино-Балкарии альпинистов остановили из-за погоды
МЧС России временно остановило поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии из-за ухудшения погодных условий. Об этом ведомство сообщило в «Максе».
К горе Мижирги доставили 12 спасателей, которые работали там на протяжении дня, подготовив тела альпинистов к эвакуации. Однако непогода не позволила осуществить переброску всей группировки МЧС, ситуацию также усложняет сложный рельеф местности и повторный обвал карниза горы.
Лавина с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии сошла вечером 6 сентября. Под нее попала группа из 15 альпинистов, всего в ее составе было 33 человека. 8 сентября МЧС России сообщило, что количество жертв в результате схода увеличилось до 12. По данным ведомства, 10 альпинистов смогли спуститься самостоятельно, шесть человек пострадали и доставлены в больницы. О состоянии еще шести человек сейчас ничего не известно.
На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России. Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело о халатности.