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Поиски пропавших в Кабардино-Балкарии альпинистов остановили из-за погоды

Сергей Пахомов
Валерия Калугина / ТАСС
Валерия Калугина / ТАСС

МЧС России временно остановило поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии из-за ухудшения погодных условий. Об этом ведомство сообщило в «Максе».

К горе Мижирги доставили 12 спасателей, которые работали там на протяжении дня, подготовив тела альпинистов к эвакуации. Однако непогода не позволила осуществить переброску всей группировки МЧС, ситуацию также усложняет сложный рельеф местности и повторный обвал карниза горы.

Лавина с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии сошла вечером 6 сентября. Под нее попала группа из 15 альпинистов, всего в ее составе было 33 человека. 8 сентября МЧС России сообщило, что количество жертв в результате схода увеличилось до 12. По данным ведомства, 10 альпинистов смогли спуститься самостоятельно, шесть человек пострадали и доставлены в больницы. О состоянии еще шести человек сейчас ничего не известно.

На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России. Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело о халатности.

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