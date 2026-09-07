Число погибших из-за лавины в Кабардино-Балкарии достигло 11 человек
Количество альпинистов, погибших в результате схода лавины в Кабардино-Балкарии, увеличилось до 11. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное МЧС.
По данным ведомства, 10 альпинистов смогли спуститься самостоятельно, шесть человек пострадали и доставлены в больницы. О состоянии еще шести человек сейчас ничего неизвестно. Всего в команде было 33 альпиниста.
Кроме того, в спасательную группу привлекли 53 человека. Поисковые работы усложнил рельеф местности и опасность новых лавин. Как только погода улучшится, МЧС России направит на поиски борт МИ-8 и коммерческий вертолет.
6 сентября около 17:00 в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина. Она накрыла группу альпинистов, проходившую по маршруту. На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа региональная ГУ МЧС России.
17 августа сообщалось, что спасатели ищут на Эльбрусе группу из восьми альпинистов.