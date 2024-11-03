NBC: рейтинги Трампа и Харрис сравнялись в преддверии выборов

«Ведомости» в сентябре писали, что с середины октября 2023 г. по август 2024 г. Трамп был фаворитом гонки, обгоняя сначала действующего президента США Джо Байдена, а позже, после снятия кандидатуры последнего 21 июля, и Харрис. Кандидат от демократов все же сумела воодушевить партийный электорат и выстроить «коалицию» избирателей.