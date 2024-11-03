NBC: рейтинги Трампа и Харрис сравнялись в преддверии выборов
За кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей, следует из финального общенационального опроса NBC News в преддверии выборов.
Трамп и Харрис получают поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных заявили, что воздержатся от голосования.
Впрочем, результат не сильно отличается от опроса NBC в октябре. Тогда кандидаты получили по 48% поддержки избирателей. В сентябре Харрис опережала Трампа – за нее были готовы проголосовать 49% зарегистрированных избирателей, за Трампа – 44%.
В июле, перед выходом действующего президента США Джо Байдена из гонки, за Трампа были готовы проголосовать 45% избирателей, за демократа Байдена – 43%.
Президентские выборы в США пройдут уже через два дня, 5 ноября. На досрочных выборах проголосовали уже более 50 млн американцев – 39% зарегистрированных избирателей-демократов и 36% − республиканцев.
«Ведомости» в сентябре писали, что с середины октября 2023 г. по август 2024 г. Трамп был фаворитом гонки, обгоняя сначала действующего президента США Джо Байдена, а позже, после снятия кандидатуры последнего 21 июля, и Харрис. Кандидат от демократов все же сумела воодушевить партийный электорат и выстроить «коалицию» избирателей.