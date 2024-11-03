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NBC: рейтинги Трампа и Харрис сравнялись в преддверии выборов

Ведомости

За кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей, следует из финального общенационального опроса NBC News в преддверии выборов.

Трамп и Харрис получают поддержку по 49% зарегистрированных избирателей. 1% опрошенных заявили, что воздержатся от голосования.

Впрочем, результат не сильно отличается от опроса NBC в октябре. Тогда кандидаты получили по 48% поддержки избирателей. В сентябре Харрис опережала Трампа – за нее были готовы проголосовать 49% зарегистрированных избирателей, за Трампа – 44%.

В июле, перед выходом действующего президента США Джо Байдена из гонки, за Трампа были готовы проголосовать 45% избирателей, за демократа Байдена – 43%.

Президентские выборы в США пройдут уже через два дня, 5 ноября. На досрочных выборах проголосовали уже более 50 млн американцев – 39% зарегистрированных избирателей-демократов и 36% − республиканцев.

«Ведомости» в сентябре писали, что с середины октября 2023 г. по август 2024 г. Трамп был фаворитом гонки, обгоняя сначала действующего президента США Джо Байдена, а позже, после снятия кандидатуры последнего 21 июля, и Харрис. Кандидат от демократов все же сумела воодушевить партийный электорат и выстроить «коалицию» избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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