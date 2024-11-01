Трамп намерен «разъединить» Россию и Китай в случае переизбрания

В августе генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщал, что предстоящие в ноябре выборы президента США вряд ли окажутся значимым фактором для российско-американских отношений. Но исход голосования может быть более важен для Китая, отмечал эксперт. Он напомнил, что Трамп в период своего нахождения у власти в 2016–2020 гг. проявил себя как сторонник политики нарастающего сдерживания КНР.