Что нужно знать о президентской гонке в США

Что нужно знать о президентской гонке в СШАВыборы главы государства пройдут 5 ноября
Отвечая в 1787 г. на вопрос светской львицы Элизабет Пауэлл о том, какое правительство будет у будущих Соединенных Штатов – республика или монархия, – один из отцов-основателей Бенджамин Франклин заметил: «Республика, если вы сумеете ее сохранить». С тех пор способность «выживания» демократии в США, по крайней мере на официальном уровне, никогда не подвергалось сомнению.
В 2024 г. выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября, и в ходе текущей кампании эта тема стала любимым лейтмотивом двух основных кандидатов на пост главы государства: экс-президента республиканца Дональда Трампа и действующего вице-президента демократа Камалы Харрис. Первый обвиняет демократов в использовании административного ресурса для борьбы с неугодными. Последняя и ее сторонники открыто называют республиканца фашистом. На этой ноте подходит к концу избирательный сезон 2024 г., который, вне зависимости от результата, разочарует значительную часть американского общества.
Расклад сил
Под конец гонки кампании обоих кандидатов увеличили свою политическую активность. По данным газеты The New York Times (NYT), с сентября Трамп участвовал в 71 мероприятии, посетив 14 штатов, включая все колеблющиеся (демократы и республиканцы имеют там почти равные шансы на победу), а Харрис – в 53, побывав в девяти штатах, включая шесть из семи колеблющихся.
При этом Трамп провел шесть мероприятий по сбору средств, а Харрис – четыре. Последняя продолжает сохранять значительное преимущество с точки зрения собранных пожертвований. По последним данным Федеральной избирательной комиссии (FEC), сборы Харрис за сентябрь в три раза превысили показатели ее соперника. Согласно отчетам, ей удалось собрать $221,8 млн, а Трампу за тот же период – лишь $62,7 млн. Кандидат от Демпартии превосходит республиканца по количеству средств «на руках».
В то же самое время Харрис лишилась благосклонности опросов, сопровождавшей ее с самого вхождения в гонку в конце июля. Так, например, из 35 опросов, проведенных в сентябре, преимущество Трампу отдали только шесть, а три показали ничью. Общенациональное среднее преимущество Харрис увеличилось с 1,8 п.п. 1 сентября до 2,1 п.п. к 6 октября. А вот в октябре было проведено 25 опросов и уже семь отдавали преимущество экс-президенту. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics (RCP), на 23 октября общенациональный отрыв Харрис сократился до 0,3 п.п. Но этого недостаточно для победы демократки. Ведь в это же время в 2016 г. отрыв бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон от Трампа составлял 5,5 п.п. К концу октября 2020 г. тогда еще кандидат от Демпартии Джо Байден (действующий президент США) опережал Трампа на 8,1 п.п. Оба кандидата успели растерять часть своего преимущества ко дню выборов, но их показатели даже тогда значительно превышали нынешний результат Харрис. Та же Клинтон набрала на 2,1 п.п. больше голосов избирателей и проиграла, так как этого не хватило для победы по коллегии выборщиков (для победы нужно собрать минимум 270 голосов). Иначе говоря, Харрис так же может обогнать Трампа по голосам избирателей, но все равно провалить президентские выборы.
Все решится в колеблющихся штатах (вместе дают 93 голоса выборщиков). По данным агрегатора FiveThirtyEight (538) на 24 октября, Трамп сохраняет отрыв в Аризоне (1,8 п.п.), Джорджии (1,5 п.п.), Пенсильвании (0,3 п.п.) и Северной Каролине (1,2 п.п.). Харрис же незначительно лидирует в Висконсине (0,2 п.п.), Мичигане (0,7 п.п.) и Неваде (0,1 п.п.). Исходя из этих данных, если бы сегодня были выборы, Трамп бы набрал 281 голос выборщиков, а Харрис – 257.
Кроме того, согласно новому совместному опросу газеты Financial Times и бизнес-школы им. Росса, в экономических вопросах 44% избирателей больше доверяют Трампу, 43% – Харрис. Аналогичный опрос за сентябрь показывал преимущество кандидата от демократов по этой теме: 44% против 42%. Согласно октябрьскому исследованию Gallup, экономика остается основным фактором для избирателей при принятии решения, за кого голосовать. По его данным, Трампу в этом вопросе доверяют 54%, Харрис – 45%.
Какие прогнозы и варианты транзита власти
Несмотря на то, что оба кандидата идут ноздря в ноздрю, некоторые американские эксперты по выборам и политологи не боятся делать прогнозы. Еще в начале сентября историк Аллан Лихтман, правильно предсказавший исход девяти из 10 последних президентских выборов в США (кроме 2000 г.), заявил, что в 2024 г. победу одержит Камала Харрис.
23 октября в колонке для NYT, известный аналитик и политконсультант Нэйт Сильвер предположил вероятную победу Трампа: «Мое чутью говорит, что им (победителем, – "Ведомости") будет Дональд Трампа». Хотя при этом он уточнил, что почти равные показатели обоих кандидатов говорят о ненужности полагаться на чью-либо интуицию. В качестве одного из аргументов в пользу победы республиканца Сильвер привел так называемых «молчаливых» избирателей Трампа.
По мнению эксперта, рейтинговые агентства до сих пор не смогли «добраться» до них и поэтому снова могут ошибиться в своих расчетах. Но он также подчеркнул, что опросы могут недооценивать и Харрис. Одной из возможных причин такого исхода может быть стремление агентств не допустить ошибок 2016 и 2020 гг., когда они не рассчитали шансы Трампа. Он также подчеркнул, его модель оценивает вероятность победы одного из кандидатов в шести из семи колеблющихся штатов в 60%.
Одновременно с этим многие обозреватели в США не исключают сценарий, согласно которому ни один из двух кандидатов не наберет необходимых 270 голосов выборщиков. Например, CNN дали три комбинации распределения выборщиков, в результате которых и Трамп, и Харрис будут иметь по 269 голосов. В таком случае право выбирать президента достается палате представителей, которые руководствуются системой «один штат – один голос». Иначе говоря, делегация от штата решает, кого из двух кандидатов поддержать. Для победы кандидату нужно набрать минимум 26 голосов.
При сценарии «269 против 269» вице-президента будет выбирать сенат, где работает система «один сенатор – один голос». В случае, если к 20 января палата представителей не выберет президента, сенаторы могут назначить нового вице-президента временно исполняющим обязанности главы государства, до того момента, как палата определится. Но если и вице-президент не избран к 20 января, то начинает работать 20 поправка конституции США, согласно которой временно полномочия президента берет на себя спикер палаты представителей (на сегодняшний день это республиканец Майк Джонсон).
Стоит уточнить, что и сенат, и палата представителей избирают вице-президента и президента в новом составе. Сейчас в палате большинство у республиканцев, в сенате – у демократов. В 2024 г. переизбирается треть сената и вся палата представителей. Таким образом, 3 января 2025 г. начнет работать новый созыв конгресса, в котором расклад сил может отличаться от сегодняшнего.
Многие опросы показывают, что у республиканцев есть шансы получить большинство в сенате. В палате ситуация более неопределенная. Но согласно модели прогнозов журнала The Economist, в обоих случаях (если в палате победят республиканцы или демократы) преимущество победителей будет незначительным.
Что говорят эксперты
Бесполезно смотреть на какие-либо частные прогнозы и отдельные исследования агентств с учетом нынешних показателей, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Эксперт предположил, что наиболее показательными могут быть данные политических тотализаторов типа сервиса Polymarket, где люди делают ставки на возможного победителя. Согласно данным на 24 октября, на Трампа ставят 63,9%, на Харрис – 36,1%.
Васильев подчеркнул, что этот сервис вряд ли дает окончательные цифры, но показывает объективный тренд настроений избирателей. «В ходе политического "медового месяца" у Харрис не получилось показать себя самостоятельным или содержательным политиком. Она пустая. Избиратели это видят», – сказал эксперт.
Но американист уточнил, что ситуация остается напряженной и ни одна из сторон не признает победу противника. Это может привести к судебным разбирательствам и, возможно, к беспорядкам на местах, которые будут сопровождать процесс подведения итогов.
То, что сейчас происходит невозможно объяснить традиционными инструментами исследования, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По мнению эксперта, оба кандидата настолько не нравятся избирателям, что решающая доля примет решение именно 5 ноября и оно будет противоречить любому раскладу опросов. «После 2016 г. большинство экспертов, кроме обсуждения многочисленных опросов, мало что могу себе позволить из-за непредсказуемости. Сейчас все хуже», – подчеркнула Журавлева.
Она полагает, что ни один из кандидатов не может дать объяснение, почему за них должны голосовать. В 2016 и 2020 гг. ситуация была другая: Трамп казался кандидатом перемен, Байден — тоже. В 2024 г. такого не наблюдается, поэтому ситуация остается напряженной, резюмировала Журавлева.