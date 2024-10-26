Что нужно знать о президентской гонке в США

В то же самое время Харрис лишилась благосклонности опросов, сопровождавшей ее с самого вхождения в гонку в конце июля. Так, например, из 35 опросов, проведенных в сентябре, преимущество Трампу отдали только шесть, а три показали ничью. Общенациональное среднее преимущество Харрис увеличилось с 1,8 п.п. 1 сентября до 2,1 п.п. к 6 октября. А вот в октябре было проведено 25 опросов и уже семь отдавали преимущество экс-президенту. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics (RCP), на 23 октября общенациональный отрыв Харрис сократился до 0,3 п.п. Но этого недостаточно для победы демократки. Ведь в это же время в 2016 г. отрыв бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон от Трампа составлял 5,5 п.п. К концу октября 2020 г. тогда еще кандидат от Демпартии Джо Байден (действующий президент США) опережал Трампа на 8,1 п.п. Оба кандидата успели растерять часть своего преимущества ко дню выборов, но их показатели даже тогда значительно превышали нынешний результат Харрис. Та же Клинтон набрала на 2,1 п.п. больше голосов избирателей и проиграла, так как этого не хватило для победы по коллегии выборщиков (для победы нужно собрать минимум 270 голосов). Иначе говоря, Харрис так же может обогнать Трампа по голосам избирателей, но все равно провалить президентские выборы.