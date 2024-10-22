Камала Харрис и Дональд Трамп борются за голоса американцев за рубежом

По данным Федеральной программы по обеспечению доступа к голосованию, на 2022 г. из 4,4 млн американцев, проживавших за рубежом, 2,8 млн могли голосовать. В основном это обычные граждане, военнослужащие и дипломаты, а также их семьи. Но это неактивный электорат по многим причинам, включая неудобство процесса получения и отправки бюллетеней. В 2022 г. на промежуточных выборах проголосовало 3,4% этих избирателей, а на президентских в 2020 г. – 7,8% (из 2,9 млн имевших право на тот момент). В обоих случаях самая электорально активная американская диаспора оказалась в Германии: в 2022 г. там проголосовало 9,8% местных американцев, в 2020 г. – 25%.