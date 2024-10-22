Камала Харрис и Дональд Трамп борются за голоса американцев за рубежом

Камала Харрис и Дональд Трамп борются за голоса американцев за рубежомОни могут повлиять на результат президентских выборов в ключевых штатах
Представители республиканской партии в колеблющихся штатах, где в большинстве случаев и определяется победитель президентских выборов, инициируют судебные разбирательства с целью изменения правил доставки, подсчета и проверки бюллетеней граждан США, голосующих за рубежом. Очередные слушания по этому вопросу были запланированы 21 октября в Северной Каролине. Согласно иску, поданному в сентябре, республиканцы требуют отменить норму, позволяющую гражданам, не жившим на территории штата и США в целом, принимать участие в голосовании. Слушания по похожим искам на прошлой неделе прошли в Пенсильвании и Мичигане.
Демократы и республиканцы активно борются за голоса сограждан, проживающих за рубежом. Как сообщает Politico, с целью активизации этой части электората и привлечения их голосов демократы за несколько месяцев потратили предположительно $450 000. Согласно сайту организации Democrats Abroad (DA, «Демократы за рубежом»), отвечающей за мобилизацию электората, она консультирует американских избирателей, и в особенности сторонников демократов, во многих странах, включая Россию.
У республиканцев есть похожая организация – Republicans Overseas («Республиканцы за границей»). Об их тратах на привлечение заграничных голосов нет информации, но на сайте организации рекламируется главное обещание Трампа его возможным избирателям за рубежом – отменить двойное налогообложение.
По данным Федеральной программы по обеспечению доступа к голосованию, на 2022 г. из 4,4 млн американцев, проживавших за рубежом, 2,8 млн могли голосовать. В основном это обычные граждане, военнослужащие и дипломаты, а также их семьи. Но это неактивный электорат по многим причинам, включая неудобство процесса получения и отправки бюллетеней. В 2022 г. на промежуточных выборах проголосовало 3,4% этих избирателей, а на президентских в 2020 г. – 7,8% (из 2,9 млн имевших право на тот момент). В обоих случаях самая электорально активная американская диаспора оказалась в Германии: в 2022 г. там проголосовало 9,8% местных американцев, в 2020 г. – 25%.
Но в условиях, когда разница между Трампом и Харрис на общенациональном уровне находится в зоне статпогрешности – 0,9 п. п. в пользу Харрис, – голоса американцев за границей могут повлиять на итог президентских выборов.
По информации газеты The Hill, американцы за рубежом склонны голосовать за демократов. Согласно данным DA, в период с 2020 г. по апрель 2024 г. 77,6% избирателей, использующих специальный сервис для голосования из-за границы, зарегистрировались как демократы. Для сравнения: независимыми себя указали 17,2%, республиканцами – 2,5%. О том, что 80% живущих за границей американцев голосуют за демократов, рассказал Politico сопредседатель организации American Citizens Abroad Брюс Хэйман. В DA подчеркнули, что их данные касаются гражданских лиц, а не военнослужащих.
Многие американцы проживают в Европе и их симпатия к демпартии определяется стремлением перенести некоторые европейские практики в США, объяснил руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Например, им импонирует позиция демократов по государственной медицине, введению новых экологических норм, зеленой энергетике.
Согласно сайту Национального комитета демократов (DNC), на семь колеблющихся штатов (Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина) приходится 1,6 млн граждан, проживающих за рубежом. Опыт 2020 г. показывает, что даже участие меньшинства из них может склонить результат в пользу одного из кандидатов. По информации DA, именно голоса заграничных американцев помогли действующему президенту США демократу Джо Байдену выиграть в 2020 г. в Аризоне и Джорджии – штатах, которые долгое время считались республиканскими.
Костяк голосующих за рубежом американцев – военные, так как они голосуют массово и более дисциплинированно, чем обычные граждане, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Согласно докладу Комиссии по содействию выборам (EAC) от 2020 г., тогда 42,3% зарегистрированных избирателей в соответствии с UOCAVA (закон 1986 г., регулирующий участие в голосовании граждан США за рубежом) составляли военнослужащие. По данным Pew Research Center от 30 сентября, 61% ветеранов вооруженных сил США поддерживают Трампа, 37% – Харрис.
Ярыгин заметил, что влияние этих избирателей будет ощущаться в зависимости от штатов и округов, к которым они привязаны. «Если разница между кандидатами в штате незначительная, то голоса американцев из-за рубежа могут иметь переломное значение», – сказал американист.
Согласно усредненным данным агрегатора опросов FiveThirtyEight (на 21 октября), Трамп обгоняет Харрис в Аризоне на 2 п. п., в Джорджии – на 1,6 п. п., в Северной Каролине – на 0,8 п. п., в Пенсильвании – на 0,3 п. п. Харрис же пока опережает Трампа на 0,5 п. п. в Неваде и на 0,3 п. п. в Висконсине. В Мичигане ничья.