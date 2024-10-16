На досрочных выборах президента США в ключевом штате Джорджия рекордная явка

На досрочных выборах президента США в ключевом штате Джорджия рекордная явкаВ прошлый раз Дональду Трампу не хватило там 12 000 голосов
За первый день досрочных выборов президента США 15 октября в Джорджии, одном из семи ключевых штатов (заранее непредсказуемый итог выборов в них влияет на победу того или иного кандидата), проголосовало рекордное число избирателей. Как написал замглавы избиркома штата Габриэль Стерлинг в соцсети X, от досрочно проголосовавших, включая сделавших это по почте, получено 328 000 бюллетеней. Предыдущий рекорд первого дня в Джорджии был установлен в 2020 г. и составил 136 000, указал он. Основной день голосования в США – 5 ноября, но 17 октября досрочные выборы начнутся еще в одном колеблющемся штате – Северной Каролине, которая, как и Джорджия, восстанавливается от урагана «Хелен». Согласно итоговым данным властей штата после пересчета голосов, президент США Джо Байден в 2020 г. опередил в Джорджии бывшего лидера и нынешнего кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 12 284 голоса. Это был первый случай с 1992 г., когда в штате демократ опередил республиканца.
Согласно официальным данным, ураган пока не привел к резкому увеличению числа желающих проголосовать по почте – их число составляет чуть более 250 000 (ожидается, что так проголосует 5–6% от всех избирателей).
Помимо этого, в штате теперь приняты нормы, направленные на более быстрый подсчет голосов. В частности, в 20.00 по местному времени 5 ноября (в 4.00 6 ноября мск. – «Ведомости») округа штата должны будут сообщить о результатах досрочного голосования и по почте. Окончательные результаты окружные избирательные комиссии Джорджии должны будут утвердить не позже 12 ноября. По словам госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера, это было сделано для обеспечения быстрых, справедливых и прозрачных результатов.
В 2020 г. итоги выборов в Джорджии обернулись скандалом, который привел к одному из уголовных дел против Трампа из-за его попытки пересмотреть результаты. Среди самых ярких описаний незаконных действий Трампа – его звонок одновременно занимающему пост председателя избиркома штата Раффенспергеру, о котором впервые рассказала газета The Washington Post в январе 2021 г., с требованием «найти» необходимые ему для победы в штате голоса избирателей. «Все, что я хочу сделать, – это вот что. Я просто хочу найти 11 780 голосов <...>. Потому что мы выиграли в этом штате», – говорил тогда действующий президент. Более того, Трамп тогда предположил, что в противном случае власти Джорджии будут привлечены к уголовной ответственности.
Партийная и мобилизационная машина демократов (Get Out The Vote, прямой контакт с избирателями и прочая агитация. – «Ведомости») работает в Джорджии хорошо, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Для них это один из ключевых штатов, который они смогли в свое время «отжать» у республиканцев и теперь хотят удержать. Причем если в 2020 г. команда Трампа была категорически против досрочного и почтового голосования, то сейчас она тоже включилась в гонку за этот инструмент и работает в этом направлении со своими сторонниками, особенно в ключевых штатах, завершает Минченко.
Рекордное досрочное голосование в Джорджии – признак поляризации и важности выборов в этом штате, считает политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Не только эксперты особо выделяют этот штат, но и сами избиратели: они чувствуют, что гонка Харрис против Трампа – одна из самых непредсказуемых в истории. И эти чувства подогреваются со стороны демократической партии, которая запустила десятки проектов по призыву к досрочному голосованию. Еще в 2020 г. 65% избирателей Байдена голосовали по почте, напоминает Дубравский, и, хотя сейчас нет локдаунов и других активных мер по борьбе с COVID-19, тренд на заочное голосование сохраняется и демпартия работает в этом контексте.