На досрочных выборах президента США в ключевом штате Джорджия рекордная явка

За первый день досрочных выборов президента США 15 октября в Джорджии, одном из семи ключевых штатов (заранее непредсказуемый итог выборов в них влияет на победу того или иного кандидата), проголосовало рекордное число избирателей. Как написал замглавы избиркома штата Габриэль Стерлинг в соцсети X, от досрочно проголосовавших, включая сделавших это по почте, получено 328 000 бюллетеней. Предыдущий рекорд первого дня в Джорджии был установлен в 2020 г. и составил 136 000, указал он. Основной день голосования в США – 5 ноября, но 17 октября досрочные выборы начнутся еще в одном колеблющемся штате – Северной Каролине, которая, как и Джорджия, восстанавливается от урагана «Хелен». Согласно итоговым данным властей штата после пересчета голосов, президент США Джо Байден в 2020 г. опередил в Джорджии бывшего лидера и нынешнего кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 12 284 голоса. Это был первый случай с 1992 г., когда в штате демократ опередил республиканца.