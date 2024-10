На досрочных выборах президента США в ключевом штате Джорджия рекордная явка

Партийная и мобилизационная машина демократов (Get Out The Vote, прямой контакт с избирателями и прочая агитация. – «Ведомости») работает в Джорджии хорошо, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Для них это один из ключевых штатов, который они смогли в свое время «отжать» у республиканцев и теперь хотят удержать. Причем если в 2020 г. команда Трампа была категорически против досрочного и почтового голосования, то сейчас она тоже включилась в гонку за этот инструмент и работает в этом направлении со своими сторонниками, особенно в ключевых штатах, завершает Минченко.