Камала Харрис рассказала о приоритетах во внешней политике

Интервью взято так, чтобы в наибольшей степени обезопасить Харрис, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, позиция Харрис была невнятной. Например, она не сказала четко, как собирается урегулировать конфликт на Украине. «Интервью нужно было «для галочки», но при этом необходимо, чтобы не продемонстрировать отсутствие проработанных позиций», – говорит эксперт. Заявление о том, что главный враг США – это Иран, носит всецело предвыборный характер, продолжает Суслов: доказать произраильскому американскому электорату, что не только Трамп поддерживает Израиль. Но по Израилю Харрис находится в довольно сложной ситуации, продолжает эксперт. «Она, как левый политик, не хочет оттолкнуть пропалестинский электорат, но в то же время желает удержать произраильский. Это важно из-за того, что население колеблющихся штатов – это центристы», – говорит он.