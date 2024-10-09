Камала Харрис рассказала о приоритетах во внешней политике

Камала Харрис рассказала о приоритетах во внешней политикеГлавный враг для нее – Иран
Камала Харрис исключает двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без привлечения Киева. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS в передаче «60 минут», отметив, что если бы президентом был ее оппонент республиканец Дональд Трамп, то «Путин бы сейчас сидел в Киеве». «Он [Трамп] говорит, что он может положить конец этому в первый же день. Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции», – сказала Харрис. На вопрос, поддержит ли она членство Киева в НАТО, Харрис ответила уклончиво, назвав это темой, которая будет поднята, «если и когда дойдет до этого».
Кроме украинского конфликта Харрис затронула и другой ключевой глобальный конфликт – ближневосточный. Кандидат от демократов подчеркнула, что один из ее «высших приоритетов» – не дать Ирану возможности стать ядерной державой. Отвечая на вопрос журналиста телеканала о том, кто, по ее мнению, является главным противником США, она сказала, что Иран – это очевидный вариант. «У Ирана на руках американская кровь. И то, что мы увидели в рамках только этой [1 октября] атаки на Израиль [в ответ на убийство лидера проиранской «Хезболлы» в Иране, офицеров КСИРа в сентябре и лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании в июле], – 200 баллистических ракет. Нам необходимо гарантировать, что Иран никогда не получит возможности стать ядерной державой», – объяснила она.
А вот Китай Харрис главным противником американского государства не назвала. Трамп, который во время президентства развязал торговую войну с КНР, в середине сентября в интервью блогеру Фароку Сармаду заявил, что не считает Пекин однозначным врагом и верит в возможность «поладить» и с ним, и с Москвой. По мнению Харрис, США «не должны искать конфликта» с КНР, а вместо этого должны защищать интересы американского бизнеса. На вопрос, будут ли США использовать военную силу для поддержки Тайваня, она не ответила. «Я не собираюсь вдаваться в гипотезы. Мы придерживаемся политики «одного Китая», но это включает в себя поддержку способности Тайваня защищать себя, включая то, что нам нужно сделать для обеспечения свободы Тайваньского пролива», – сказала Харрис.
Интервью взято так, чтобы в наибольшей степени обезопасить Харрис, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, позиция Харрис была невнятной. Например, она не сказала четко, как собирается урегулировать конфликт на Украине. «Интервью нужно было «для галочки», но при этом необходимо, чтобы не продемонстрировать отсутствие проработанных позиций», – говорит эксперт. Заявление о том, что главный враг США – это Иран, носит всецело предвыборный характер, продолжает Суслов: доказать произраильскому американскому электорату, что не только Трамп поддерживает Израиль. Но по Израилю Харрис находится в довольно сложной ситуации, продолжает эксперт. «Она, как левый политик, не хочет оттолкнуть пропалестинский электорат, но в то же время желает удержать произраильский. Это важно из-за того, что население колеблющихся штатов – это центристы», – говорит он.
В заявлениях по Китаю Харрис строго придерживается «шпаргалки» и курса нынешней администрации президента Джо Байдена – «ни шагу влево, ни шагу вправо», полагает Суслов. Она дала понять, что если победит на выборах, то принципиально политика США по отношению к Китаю не изменится, говорит эксперт.
Интервью Харрис оставило больше вопросов, чем дало ответов, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Она не смогла дать четких ответов ни на один вопрос, и это является ее главной проблемой. «Ее ответы представляют собой набор общих фраз, и никто не знает, каковы ее истинные убеждения», – говорит эксперт. Кроме того, продолжает Васильев, небольшие попытки надавить на Харрис продемонстрировали, что ей просто нечего сказать. «Это интервью показало, как она легко меняет свои позиции и лишь обвиняет в своих проблемах конгресс и Трампа. Ей никогда раньше не приходилось заниматься проблемой Израиля, и она не знает, что говорить», – объясняет эксперт.
При этом, считает Васильев, самым сложным для Харрис во время интервью стал вопрос: «А что вы сделали за три года?», так как ее стратегия заключается в том, чтобы выступать так, будто она новичок. «А о своих достижениях на посту вице-президента ей нечего сказать», – заключает Васильев.