Камалу Харрис и Дональда Трампа может ждать «октябрьский сюрприз»

Сейчас в американских СМИ активно описывают первую за 50 лет забастовку портовых рабочих на Восточном побережье и в зоне Мексиканского залива США, что может сказаться на доставке товаров потребителям. Из колеблющихся штатов (они называются так из-за почти равных шансов республиканцев и демократов победить там), где в большинстве случаев определяется победитель президентских выборов, протесты пройдут в Джорджии и Северной Каролине. В обоих с незначительным отрывом лидирует Трамп: 0,7 и 0,2 п. п. соответственно. Как пишет газета The New York Times, экономические последствия этих событий могут осложнить ситуацию для Харрис за несколько недель до выборов.