Камалу Харрис и Дональда Трампа может ждать «октябрьский сюрприз»Такое событие не раз влияло на исход президентской гонки в США
Октябрь – последний месяц, который и вице-президент демократка Камала Харрис, и ее соперник, экс-глава государства республиканец Дональд Трамп используют до дня голосования для повышения своих шансов перед выборами 5 ноября. Но в этот период может произойти то, что неподконтрольно ни одному из них – «октябрьский сюрприз».
Термин «октябрьский сюрприз» был введен в обиход Уильямом Кейси в 1980 г., когда он был руководителем предвыборной кампании Рональда Рейгана (40-й президент США, 1981–1989 гг.). «Октябрьские сюрпризы» случаются почти каждые президентские выборы. Согласно журналу Smithsonian Magazine (издается государственным Смитсоновским институтом с 1970 г.), похожие события перед американскими президентскими выборами можно отследить с самого начала XIX в.: в 1800, 1880, 1884, 1912, 1956, 1968, 1972, 1980, 1992, 2004, 2008 и в 2012 гг.
За один избирательный цикл может быть даже несколько сюрпризов. В начале октября 2016 г. появилась видеозапись от 2005 г., на которой Трамп хвастался приставанием к женщинам. А уже в конце октября, за 10 дней до выборов, ФБР возобновило расследование по делу тогдашнего кандидата от демократов Хиллари Клинтон (об использовании личной почты для служебной переписки во время пребывания на посту госсекретаря).
«Это и есть специфика октябрьского сюрприза. Неопределившиеся могут голосовать на эмоциях. Наиболее позднее событие, соответственно, имеет более широкий эффект», – объяснила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.
Как сообщает газета The Hill, динамика нынешних выборов может измениться из-за пяти возможных событий: утечки видео- или аудиозаписи, компрометирующей одного из кандидатов, погодного явления (например, урагана), роста политического насилия (например, еще одного покушения на кого-то из кандидатов), второго раунда дебатов между Харрис и Трампом и резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Про «сюрприз» не забыла и Клинтон. В эфире PBS 30 сентября она заявила: «Будут предприняты скоординированные усилия, чтобы исказить и очернить кандидатуру Камалы Харрис, кто она такая, что она отстаивает, что она сделала».
Сейчас в американских СМИ активно описывают первую за 50 лет забастовку портовых рабочих на Восточном побережье и в зоне Мексиканского залива США, что может сказаться на доставке товаров потребителям. Из колеблющихся штатов (они называются так из-за почти равных шансов республиканцев и демократов победить там), где в большинстве случаев определяется победитель президентских выборов, протесты пройдут в Джорджии и Северной Каролине. В обоих с незначительным отрывом лидирует Трамп: 0,7 и 0,2 п. п. соответственно. Как пишет газета The New York Times, экономические последствия этих событий могут осложнить ситуацию для Харрис за несколько недель до выборов.
Но на нынешнем этапе такие события вряд ли «заразят» кампанию кандидата демократов, так как Байден – президент и вопросы будут к нему, заметил политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Эксперт полагает, что погодные катаклизмы также вряд ли повлияют на Харрис и тем более на Трампа по той же причине.
Политконсультант считает вероятными сферами для «сюрприза» внешнюю политику – эскалацию на Украине или Ближнем Востоке, экономику – падения биржевых показателей – или слив чувствительной для одного из кандидатов информации. «Новое покушение на Трампа тоже могло бы быть сюрпризом», – сказал он.
Из вероятных версий «октябрьского сюрприза» большинство может навредить Харрис, считает Журавлева. Вероятность мирного разрешения международных кризисов сейчас невелика, а опасная для демократов эскалация как раз возможна. Но и у Трампа хороших вариантов мало. Если его снова попробуют убить, то это может даже отвернуть от него электорат.
Дубравский подчеркнул, что «октябрьские сюрпризы» научились нивелировать. «Давайте вспомним 2020 год, когда историю с ноутбуком Хантера Байдена просто замяли, хотя исследования позже доказали, что, будь эта история публичной, Трамп одержал бы победу», – резюмировал эксперт.