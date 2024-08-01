Камала Харрис стала единственным кандидатом в президенты от демпартии

Камала Харрис стала единственным кандидатом в президенты от демпартииЕе рейтинги растут, но Трамп все равно пока выглядит фаворитом
Действующий вице-президент США Камала Харрис – единственный претендент на номинацию кандидата в президенты страны от демократической партии, который удовлетворяет необходимым требованиям. Об этом говорится в официальном заявлении Национального комитета демократов (DNC, курирует избирательную стратегию партии. – «Ведомости»), опубликованном на его сайте 31 июля по мск. Голосование по утверждению ее кандидатуры пройдет с 1 по 5 августа. А съезд демпартии, где процесс завершится официально, – с 19 по 22 августа.
По данным DNC, 99% делегатов съезда партии (они и выбирают кандидата в президенты. – «Ведомости») поддерживают Камалу Харрис. Для того чтобы стать претендентом на номинацию, необходимо было заручиться поддержкой минимум 300 делегатов, что получилось сделать только у нее.
За прошедшие почти две недели после снятия своей кандидатуры действующим президентом США Джо Байденом Харрис собрала больше $200 млн средств на проведение избирательной кампании. Кроме того, она смогла повысить свои рейтинги в важных «колеблющихся» штатах, где шансы на победу демократа и республиканца оцениваются примерно одинаково. В большинстве случаев именно там определялся победитель президентских выборов.
По данным нового ежемесячного совместного опроса Bloomberg и Morning Consult, в среднем в «колеблющихся» штатах (сюда относят Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию и Северную Каролину) Харрис обходит Трампа на 1 п. п.: 48% против 47%. В Мичигане зарегистрирован наибольший разрыв в пользу Харрис – 11 п. п. В Аризоне, Висконсине и Неваде преимущество действующего вице-президента составляет 2 п. п. в каждом штате. В Джорджии пока ничья.
Если сравнивать приведенные данные с результатами аналогичного опроса на начало июля, когда вероятным кандидатом от демпартии считался Байден, то Харрис улучшила его результат на 3 п. п.
Но нынешние показатели Харрис нельзя считать долговечными, считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. Эксперт объяснила, что нынешний рост рейтингов демократов связан со снятием Байдена с выборов и некоторого подъема в стане демократов после появления более молодого кандидата. По мнению Буниной, для более релевантной картины стоит дождаться начала официальной кампании Харрис в статусе кандидата. «Ближе к дебатам цифры будут более показательными», – считает американист.
Слова эксперта подтверждаются и средними показателями целого массива общественных опросов. По данным Real Clear Politics (RCP), в целом по стране Трамп все еще опережает Харрис на 2 п. п.: 48,1% против 46,2%. Если брать агрегированные данные RCP и газеты The Hill по «колеблющимся» штатам, то Трамп опережает ее везде, кроме Мичигана. Даже в этом случае преимущество Харрис в разы меньше, чем показал опрос Bloomberg и Morning Consult: от 1,5 до 2 п. п. Самый минимальный отрыв у Трампа в Висконсине – 0,3 п. п., а максимальный – в Неваде, он составляет 8,6 п. п.
Кроме того, по данным опроса Bloomberg, большая часть избирателей по-прежнему доверяет Трампу в вопросах экономики. Но при этом если Байден отставал по данному показателю от Трампа на 15 п. п., то Харрис – на 8 п. п.: 42% против 50%. Как свидетельствуют опросы, экономика остается самой важной темой для избирателей как на общенациональном уровне, так и отдельно в «колеблющихся» штатах.
Показатели рейтингов нельзя называть необъективными, они просто не отображают долгосрочные тренды, соглашается программный менеджер РСМД Константин Суховерхов. Например, дополнительную динамику может привнести съезд демократов. Кроме того, на нынешних американских выборах более важную роль по сравнению с другими в XXI в. будут играть дебаты, считает эксперт, напоминая о реакции на июньский поединок Байдена и Трампа. Этот фактор, по мнению, Суховерхова, может сыграть в минус для Харрис, так как она не выступает столь «зажигательно», как Трамп, который вполне свободно чувствует себя в формате дискуссии.