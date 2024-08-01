Камала Харрис стала единственным кандидатом в президенты от демпартии

Показатели рейтингов нельзя называть необъективными, они просто не отображают долгосрочные тренды, соглашается программный менеджер РСМД Константин Суховерхов. Например, дополнительную динамику может привнести съезд демократов. Кроме того, на нынешних американских выборах более важную роль по сравнению с другими в XXI в. будут играть дебаты, считает эксперт, напоминая о реакции на июньский поединок Байдена и Трампа. Этот фактор, по мнению, Суховерхова, может сыграть в минус для Харрис, так как она не выступает столь «зажигательно», как Трамп, который вполне свободно чувствует себя в формате дискуссии.