Почему Харрис для Трампа опаснее Байдена

Харрис потенциально может расширить свой электорат при выборе вице-президента, говорит Суслов. По данным Axios, на эту должность могут рассматривать сенатора от Аризоны Марка Келли, губернаторов Кентукки Энди Бешира и Пенсильвании Джоша Шапиро. По мнению Суслова, наиболее электорально выгодным для Харрис был бы Шапиро, так как Пенсильвания – один из самых важных и самый большой с точки зрения голосов выборщиков колеблющийся штат (где равные шансы на победу есть как у республиканца, так и у демократа).