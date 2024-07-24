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Почему Харрис для Трампа опаснее Байдена

Она может привлечь новых сторонников из числа женщин и молодежи
Роман Романов
Антон Тавлиханов
Харрис попытается использовать свое прокурорское прошлое как аргумент в борьбе с Трампом/ Evelyn Hockstein / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку большинства делегатов съезда демократической партии, которые вскоре и определят финального кандидата, сообщило 23 июля агентство Associated Press. На момент написания заметки в пользу кандидатуры Харрис высказалось 2887 делегатов при необходимых 1976 для номинации. Она может стать кандидатом уже в начале августа – во время официальной номинации от партии.

На этом фоне экс-глава государства, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп усилил критику в адрес Харрис. 23 июля в своей соцсети Truth Social (аналог Twitter) он опубликовал семь записей, шесть из которых были посвящены Харрис. Например, о том, что Джо Байден пытается превратить «тупую, как скала» Харрис из «провального» вице-президента в «великого» президента.

Миграционные проблемы – основная тема для критиков Харрис, которые прозвали ее «царицей границы» (она была назначена ответственной за решение проблемы при президенте Байдене). По данным Politico, один из лидеров республиканцев в палате – Элиз Стефаник планирует вынести на голосование резолюцию, осуждающую деятельность вице-президента в миграционной сфере. По данным портала Axios на конец апреля 2024 г., 31% респондентов считают, что именно на администрации Байдена лежит ответственность за кризис на южной границе.

В лице Харрис Трамп получил более серьезного соперника со стороны демократов, считает декан факультета международных отношений ИБДА Президентской академии Алексей Свищев. Несмотря на отсутствие достижений на посту вице-президента, 59-летняя Харрис молода по сравнению с Байденом и Трампом, соглашается замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Многочисленные опросы показывали, что весомая часть американцев не хотят повторения гонки Трамп – Байден и предпочли бы голосовать за других кандидатов.

Кроме того, партийный истеблишмент максимально быстро объединяется вокруг ее кандидатуры, что может привести к повышению энтузиазма среди электората демократической партии, чего не мог достичь Байден, подчеркнул эксперт. По данным телеканала CNN, почти за два дня после объявления о намерении Харрис участвовать в гонке ее избирательный штаб сумел собрать больше $100 млн. При этом 62% суммы зачислены новыми донорами.

Согласно июньскому опросу CNN, Харрис опережает Трампа по поддержке среди женщин (50% против 43%), отдельной электоральной группы женщин в пригородах (55% против 39%) и независимых избирателей (43% против 40%) – трех из наиболее важных электоральных групп. Ее показатели выше и среди молодых избирателей.

Харрис потенциально может расширить свой электорат при выборе вице-президента, говорит Суслов. По данным Axios, на эту должность могут рассматривать сенатора от Аризоны Марка Келли, губернаторов Кентукки Энди Бешира и Пенсильвании Джоша Шапиро. По мнению Суслова, наиболее электорально выгодным для Харрис был бы Шапиро, так как Пенсильвания – один из самых важных и самый большой с точки зрения голосов выборщиков колеблющийся штат (где равные шансы на победу есть как у республиканца, так и у демократа).

Недостатками Харрис Свищев называет отсутствие опыта серьезных дебатов с республиканцами и недостаточную раскрученность ее кандидатуры на нынешнем этапе президентской гонки.

По данным Real Clear Politics на 22 июля, Харрис отстает от Трампа на 1,9 п. п.: 46,6% против 48,5%. Эти же данные показывали, что в среднем Байден отставал от Трампа на 3 п. п.: 44,7% против 47,7% (на 18 июля).

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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