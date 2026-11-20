Штамп о регистрации в паспорте можно будет поставить через МФЦ
Возможность поставить в паспорт штамп о регистрации по месту жительства через МФЦ планируют запустить во всех регионах России к концу I квартала 2027 г. Об этом ИС «Вести» сообщила заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова.
«В конце первого квартала 2027 г. планируем запуск этой опции во всех регионах страны. Сейчас она реализована только в семи, и 62 прошли пилот», – отметила Окладникова.
По ее словам, нововведение упростит получение государственных услуг и сделает их более удобными для граждан. Она отметила, что внедрение подобных опций и упрощение взаимодействия с государственными учреждениями важно развивать.
8 ноября сообщалось, что жители России смогут оформить самозапрет на входящие звонки из-за рубежа с 1 марта 2027 г. – через «Госуслуги» или МФЦ. Нововведение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством.
7 октября РБК со ссылкой на проект постановления правительства писало, что плата за прием заявлений на госуслуги и доставку готовых документов через «Почту России» и МФЦ составит до 5000 руб. за услугу. Средства направят на оплату труда сотрудников, закупку товаров и другие расходы организаций. Постановление вступит в силу с 1 марта 2027 г.