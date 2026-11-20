7 октября РБК со ссылкой на проект постановления правительства писало, что плата за прием заявлений на госуслуги и доставку готовых документов через «Почту России» и МФЦ составит до 5000 руб. за услугу. Средства направят на оплату труда сотрудников, закупку товаров и другие расходы организаций. Постановление вступит в силу с 1 марта 2027 г.