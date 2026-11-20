В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил об отсутствии договоренностей относительно нового раунда переговоров России, США и Украины. По его словам, у сторон пока нет понимания дальнейших шагов в трехстороннем формате, использованном на встрече в Абу-Даби.