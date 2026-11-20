МИД: сторонники эскалации в Европе не готовы к переговорам по Украине
Европейские политики, выступающие за продолжение эскалации конфликта на Украине, не готовы к полноценному участию в переговорах по его урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Очевидно, что европейские "ястребы", которые делают ставку на эскалацию конфликта, демонстрируют неготовность стать полноценными участниками переговорного процесса, заинтересованными в его урегулировании», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).
20 ноября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер Дональд Трамп призвал европейские страны начать прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Стубб выразил мнение, что без таких контактов завершить украинский конфликт будет сложно.
В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил об отсутствии договоренностей относительно нового раунда переговоров России, США и Украины. По его словам, у сторон пока нет понимания дальнейших шагов в трехстороннем формате, использованном на встрече в Абу-Даби.
19 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон передаст Москве позицию европейских стран по урегулированию украинского конфликта. По итогам переговоров в Берлине с представителями Украины и Европы он отметил единство европейских государств в вопросе поддержки Киева.
В тот же день Bloomberg сообщило, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность проведения встречи с российскими представителями в Москве. По данным агентства, соответствующие контакты уже велись с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.